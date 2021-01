Veel zelfstandigen zijn gericht op uurtje-factuurtje en het behalen van zo veel mogelijk winst. Tijdens een zwangerschap wordt het er niet makkelijker op om die ambities waar te maken. Hoe blijf je dan succesvol als ondernemer?

Eerst een disclaimer: wie naar hands-ontips snakt om dag en nacht met een babybuik door te kunnen werken, zal niet gerustgesteld worden door dit verhaal. De drang om even succesvol te blijven, is volgens zwangerschapstherapeut en zpp'er Angelique Verstegen eigenlijk gebaseerd op een verkeerde aanname.

"Je zou het eigenlijk anders moeten zien. De prioriteit zou niet moeten liggen bij je omzet, maar of je genoeg rust krijgt. Maar ik weet dat dat ontzettend lastig is voor zzp'ers", zegt Verstegen, die meer dan twintig jaar ervaring heeft als verloskundige en zwangerschapsbegeleider.

Dat een zwangerschap veel energie kost, vaak allerlei kwalen met zich meebrengt en extra rust vergt, dat hoeft je eigenlijk niemand uit te leggen. Maar die boodschap dringt moeilijk door bij de enthousiaste, hardwerkende eenpitter: je houdt van je werk en die winst heb je ook wel nodig.

Hele dag liggen hoeft niet

"Bedenk dat je eigenlijk twee dingen tegelijk probeert te doen: fulltime zwanger zijn én een bedrijf runnen. Een man van die leeftijd heeft ook geen twee fulltime banen", zegt Verstegen. Niemand zegt overigens dat je de hele dag op de bank moet liggen als je in verwachting bent of als je last hebt van je zwangerschap.

“Kijk of je op tijd een financiële buffer, aov of crowdsurance kunt regelen voor het geval je door je zwangerschap niet zou kunnen werken.”

"Er zit heel veel tussen fulltime en helemaal niet werken. Toets bij jezelf: is het realistisch wat ik nu doe?", adviseert Ina Heijnen, auteur en expert op het vlak van zwangerschap en werk combineren. "Het is nooit zo zwart-wit. Als je het zo bekijkt, wordt het makkelijker om meer rust te pakken."

Er zijn volgens Heijnen en Verstegen zeker dingen die je kunt doen om je bedrijf op een gezonde manier voort te zetten: