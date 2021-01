Donderdag maakte de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de populairste kindernamen van 2020 bekend. In de top tien is het al jaren stuivertje-wisselen tussen namen als Emma en Julia of Noah en Lucas, maar daarbuiten valt er veel te ontdekken. Zo vervolgen Otis, Elias, Charlie en Lauren hun opmars en kregen 87 baby's vorig jaar de naam Lío, net als de zoon van rapper Lil' Kleine in 2019.

Voorkeuren voor namen veranderen langzaam, weet wetenschapper Gerrit Bloothooft, die al jaren onderzoek doet naar voornamen. "Ouders kiezen meestal niet voor een naam die populair was toen zij zelf werden geboren. Een naam als Linda, die dertig jaar geleden veel werd gekozen, vinden dertigers nu vaak ouderwets. Er worden nauwelijks nog Linda's geboren. Als ouder wil je je kind toch iets van de eigen tijd meegeven."

Toch zijn er uitzonderingen. Zo gaat de naam David al generaties lang mee, net als Thomas. En soms worden namen afgeleid van traditionele namen, zoals Siem van Simon. "Kort en krachtig, dat past bij de trend van deze tijd", vertelt Bloothooft. "Meisjesnamen bestaan nu vaak uit vijf letters en twee lettergrepen, jongensnamen krijgen vier letters en één lettergreep. Zo doen Teun en Gijs het de laatste jaren erg goed. Dat zijn ouderwetse namen van het leesplankje. Sommige populaire roepnamen van vroeger komen dus weer terug."

Minder klasgenoten met dezelfde naam

In de laatste vijftig jaar is de spreiding van voornamen fors toegenomen. Noah, de populairste naam van 2020, werd vorig jaar 825 keer gegeven (aan 807 jongens en 18 meisjes). Bij de meisjes was Emma de populairste naam (685 meisjes).

“De kans dat er vijftig jaar geleden meerdere Maria's in dezelfde klas zaten, is veel groter dan de kans dat klasgenoten tegenwoordig dezelfde naam delen.” Gerrit Bloothooft, naamkundige

"Vroeger waren er makkelijk drieduizend kinderen die in een jaar dezelfde topnaam kregen. De kans dat er vijftig jaar geleden meerdere Maria's in dezelfde klas zaten, is veel groter dan de kans dat klasgenoten tegenwoordig dezelfde naam delen."

Wat maakt een naam populair? "Sommige namen groeien geleidelijk, via mond-tot-mondreclame. Dat kan tientallen jaren duren, maar dan kan een naam ook flink groeien. En soms raken ouders geïnspireerd door namen van bekende Nederlanders." Als voorbeeld wijst de naamkundige op zanger Jamai, die in 2003 de talentenjacht Idols won. "In de jaren daarna werden er ineens tientallen Jamais geboren. Zo'n trend duurt meestal niet lang, maar valt wél op."

Lío en Nouri als inspiratiebron

In juni 2019 werd rapper Lil' Kleine, die 1,7 miljoen volgers op Instagram heeft, vader van zoon Lío. In datzelfde jaar kregen 18 jongens dezelfde naam en in 2020 werden zelfs 87 Lío's geboren. Ter vergelijking: in 2018 kregen slechts twee jongens en drie meisjes deze naam.

Ook oud-Ajacied Abdelhak Nouri, die in juli 2017 na een hartstilstand ernstige hersenschade opliep, vormde vermoedelijk een inspiratiebron voor veel ouders. Zo vernoemde Ali B zijn jongste zoon in 2019 naar de oud-voetballer. Ook 63 andere baby's werden in dat jaar Nouri genoemd. In 2020 kwamen er nog eens 68 Nouri's bij, terwijl deze naam in 2015 nog maar aan vijf baby's werd gegeven.

“De naam Charlotte biedt natuurlijk geen enkele garantie dat een kind intelligent wordt.” Gerrit Bloothooft, naamkundige

Andere opvallende stijgers zijn Jaxx, een naam die in 2015 nog maar 38 keer voorkwam, maar sinds 2018 honderden naamdragers erbij heeft gekregen. Ook andere voornamen die op dubbele medeklinkers eindigen worden populairder. Dat geldt voor bijvoorbeeld Riff, Lott en Foss, al blijven deze aantallen klein. Bij de meisjes zijn Noé en Novi de laatste jaren sterk in opkomst, terwijl de populariteit van de meisjesnaam Noa langzaam afneemt. Bij de jongens daalt de populariteit van Jayden.

Hogeropgeleiden domineren de topnamen

Hoe kiezen ouders een naam? Bloothooft onderscheidt twee type ouders. "Je hebt ouders die voor populaire namen kiezen, maar er zijn ook ouders die hun kind juist een unieke naam willen geven. Dat laatste valt niet mee; meestal is een naam al door andere ouders bedacht." De wat hoger opgeleide ouders met Nederlandse wortels hebben volgens de naamkundige de grootste invloed op de top 20.

Over het algemeen kiezen ouders voor namen die mooi worden gevonden in hun omgeving. Ze willen niet dat hun kind buiten de boot valt door de voornaam. Zo zegt een naam vaak iets over de sociale klasse. Maar er zijn ook vooroordelen aan namen verbonden.

"Docenten kunnen kinderen met een deftige naam als Charlotte bijvoorbeeld slimmer inschatten dan kinderen die Kimberly heten. Daar kan een kind last van krijgen," denkt de naamkundige. "Dus daar kun je als ouder rekening mee houden, al biedt de naam Charlotte natuurlijk geen enkele garantie dat een kind intelligent wordt. Uiteindelijk vinden ouders het vooral fijn als een naam past bij de omgeving waarin een kind opgroeit."