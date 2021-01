Thuisonderwijs: Amerikaans, een noodoplossing, of een ver van je bedshow als ouder. Tot maart 2020, toen alle ouders van schoolgaande kinderen er ineens mee te maken kregen. Deze ouders doen het al jaren, én ze hebben tips. "Laat je niet micromanagen door de school."

Maandag mogen ouders weer voor juf of meester spelen. Twee weken lang, en dan nemen de pro's het weer over. Tenzij je kind een van de ruim duizend kinderen is die in Nederland permanent thuisonderwijs krijgt.

Bij thuisonderwijs geven ouders hun eigen kinderen les, in hun eigen huis. Er zijn geen toetsen, en er is geen verplicht te volgen lijn of schema. Dat mag niet zomaar; je moet bewijzen dat je zogenoemd richtingsbezwaar hebt en dat komt in de praktijk vaak neer op een religieuze overtuiging die je niet goed vertegenwoordigd ziet op scholen in jouw omgeving.

Er zijn tips genoeg voor de ouders die nu moeten lesgeven, maar het verschil is dat ouders de lijn van de school moeten volgen. Thuisonderwijs is vrij. Je vraagt het vóór het vijfde jaar van je kind aan en kan dan beginnen zoals het je goeddunkt. Een ouder moet daarna wel jaarlijks opnieuw toestemming vragen.

'Het biedt enorme vrijheid'

Gaat je kind toch naar school, dan is er geen weg meer terug. Kinderen mogen niet alsnog thuis les krijgen; en ouders die de smaak te pakken hebben gekregen kunnen dus niet ná de pandemie besluiten hun kinderen thuis te houden.

Galina Erkamp geeft haar drie kinderen van twaalf, tien en zeven al hun hele leven thuisonderwijs. Dat biedt een enorme vrijheid, aldus Erkamp. "Aardrijkskunde doen we met een klein groepje andere kinderen en ouders die thuisonderwijs geven. We kiezen een land uit, maken buiten een speurtocht, koken het eten uit dat land en leren over de flora en fauna."

“Lezen hoeft niet met boom roos vis, maar door bijvoorbeeld samen te koken en recepten te volgen.” Galina Erkamp, thuisonderwijzer

'Niet alles uitleggen vanuit een stoel'

Thuisonderwijzers worden niet geïnspecteerd, en ontvangen ook geen subsidie. Het gezin van Erkamp heeft een abonnement op de bibliotheek, de dierentuin, een Museumkaart en de kinderen gaan naar sportverenigingen. Gewone zaken zijn leerzaam, zegt Erkamp. Niet alles hoeft zittend op een stoel klassikaal te worden uitgelegd.

"Ik ken mijn kinderen en zie waar ze in geïnteresseerd in zijn. Zo kan ik heel kindgericht lesgeven." Lezen, zegt Erkamp, hoeft niet met boom roos vis, "maar door samen te koken en recepten te volgen, door een brief aan oma te schrijven of door Minecraft te spelen oefen je ook met letters."

De kinderen van Galina Erkamp bouwden met een paar andere thuisonderwijzers een infinityroom na van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama. De kinderen van Galina Erkamp bouwden met een paar andere thuisonderwijzers een infinityroom na van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama. Foto: Galina Erkamp

Wat de kinderen ervan vinden? "Die willen absoluut niet naar school en vinden de vrijheid heerlijk. Ze staan wat later op, kunnen eerst nog even pianospelen en we gaan er elke dag op uit."

Naar Duitsland om Duits te oefenen

Ook Suzan Put uit Nijmegen geeft haar dochter van elf thuisonderwijs, en ook hun leven ziet er sinds COVID-19 anders uit. "Sportclubs zijn dicht, we kunnen niet naar musea of andere uitjes hebben."

Dat beperkt onze manier van lesgeven ook. We zouden bijvoorbeeld dolgraag naar Duitsland gaan om te kamperen, want mijn dochter is net begonnen met Duits leren. Normaal gesproken zouden we dat kiezen als onderdeel van het lesgeven, naast boeken en apps."

Thuisonderwijs is voor hun gezin niet thuis aan de keukentafel schooltje naspelen, zegt Put, maar de interesses van je kind volgen. "Als mijn dochter tegen een grens aanloopt, gaat ze zelf op zoek naar informatie. Zo is ze nu heel gemotiveerd om Engels te leren en omdat we kippen hebben, verdiept ze zich in de embryonale ontwikkeling van het ei."

Naar buiten gaan als kind te lang achter computer zit

Ouders die thuis lesgeven zijn vaak enorm gemotiveerd en stappen hier vol overgave in. Het is wat anders, zegt Put, als je dit ineens twee weken toegeschoven krijgt, thuis de lijn van school moet volgen en al helemaal als ernaast nog gewerkt moet worden.

"Laat je niet micromanagen door de school. Als je merkt dat je kind al urenlang achter de computer zit, ga er dan lekker op uit. Ga voorlezen, of laat ze meedoen met jouw eigen hobby. Samen bakken, bijvoorbeeld. Wegen, recepten lezen. Dat is al leerzaam."

Hoe je als ouder die twee weken thuisonderwijs interessant kan maken voor je kind? Manipuleer de omgeving een beetje, en maak zo alles leerzaam, tipt Galina. "Procenten is saai om te leren, maar laat ze die 20 procent korting op een Playmobil-doosje uitrekenen. We spelen eindeloos Monopoly en ook door te gamen leren ze een hoop. Ik zou tegen ouders willen zeggen die hiermee worstelen: adem uit. Ze hoeven niet van 9.00 tot 15.00 uur scherp te zijn. Vul zelf je rooster in en ga lekker veel naar buiten."