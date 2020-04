Het heeft een tijdje geduurd, maar zondagavond start eindelijk seizoen 8 van Homeland op NPO3. Waarom werd het seizoen zo vaak uitgesteld en wat kunnen we verwachten? Superguide beantwoordt alle vragen over de serie in dit overzicht.

1. Waarom moesten we zo lang wachten op het achtste seizoen?

De première van het achtste seizoen heeft even op zich laten wachten. Eigenlijk wilden de makers al in 2019 klaar zijn, maar vanwege problemen in de opnamegebieden lukte het de Amerikaanse zender Showtime niet om die deadline te halen. Daarna werd de release nóg een keer uitgesteld omdat de makers niet tevreden waren over het werk. Voor het achtste seizoen willen ze flink uitpakken met de spannende megahit.

Volgens Gary Levine, hoofd entertainment bij Showtime, is seizoen 8 het wachten meer dan waard. "Ik heb de eerste scripts gelezen en ik kan je vertellen dat Homeland een adembenemende, verrassende en ontroerende ontknoping in petto heeft."

2. Wat staat er te gebeuren?

Saul Berenson (Mandy Patinkin) is de nationale veiligheidsadviseur van president Warner, die Elizabeth Keane opvolgde in het zevende seizoen. Geheimagent Carrie Mathison (Claire Danes) werd bijna doodgemarteld in een Russische gevangenis, maar overleefde het op het nippertje.

Een paar jaar later probeert Saul vredesbesprekingen te organiseren met de Taliban, en neemt hij weer contact op met Carrie, omdat ze veel ervaring heeft in Afghanistan. Carrie is dan nog steeds niet helemaal hersteld, maar besluit haar oude vriend nog een keer te hulp te schieten. Samen halen Saul en Carrie alles uit de kast om vrede te sluiten met de Taliban.

Homeland verplaatst zich dus weer naar het Midden-Oosten, nadat de focus in de afgelopen seizoenen op de Verenigde Staten en Europa lag.

3. Is dit het laatste seizoen?

Helaas wel... Gelukkig liggen er twaalf afleveringen op ons te wachten, dus zijn we nog even zoet.

4. Wat beloven de beelden in de trailers?

De eerste beelden van seizoen 8 beloven een explosieve finale. We zien hoe spion Carrie moet bijkomen van haar tijd bij de Russen en dat haar mentor Saul haar vraagt te helpen met de vredesonderhandelingen met de Taliban.

5. Welke oude bekenden keren er terug?

De makers brengen een aantal oude bekenden terug in het laatste seizoen. Zo zal Numan Acar weer te zien zijn als spion Haissam Haqqani, de terrorist die in seizoen 4 een bloederige aanslag pleegde op de Amerikaanse ambassade in Pakistan. Daarnaast kruipt Nimrat Kaur weer in de huid van de Pakistaanse ISI-agente Tasneem Qureshi.

6. Wat zijn de eerste reacties op het slotseizoen?

In Amerika lopen ze iets voor op Nederland en hebben ze de eerste afleveringen al mogen zien. De reacties liegen er niet om: dit wordt een topseizoen. Op Rotten Tomatoes behaalt het seizoen een score van 84 procent. Vooral het acteerwerk en de sterke verhaallijnen worden de hemel in geprezen. "Echt een must-see! Ze hebben iets heel moois gedaan met het oude en nieuwe verhaal", klinkt het op Metacritic.

7. Vanaf wanneer is het nieuwe seizoen te zien?

Seizoen 8 is vanaf zondag 5 april wekelijks om 20.25 uur te zien op NPO3. Het seizoen zal pas later op Netflix verschijnen, wel kun je op de streamingdienst terecht voor de eerste zeven seizoenen.