Elke week zet Netflix weer nieuwe films, series en documentaires online. Het hoogtepunt van deze week is ongetwijfeld The Letter for the King, gebaseerd op het iconische boek De brief voor de koning.

Bekijk hier wat je deze maand nog meer kunt verwachten op Netflix

Series

The Letter for the King

Oftewel: De brief voor de koning, uiteraard naar het legendarische jeugdboek van Tonke Dragt. Natuurlijk draait ook de Netflix-serie om de jonge ridder Tiuri. Hij wordt nog opgeleid, maar krijgt dan een belangrijke opdracht: een brief naar de koning brengen. Er is enige haast bij, aangezien een boosaardige prins een machtsgreep wil uitvoeren.

148 Video Hoofdrolspeler The Letter for the King las boek pas na filmen

Kalifat

De Zweedse Netflix Original Kalifat belicht een aankomende IS-aanslag door de ogen van drie vrouwen: geheimedienstmedewerker en moslima Fatima, Pervin, die als IS-bruid vastzit in Raqqa, en het door de liefde voor een charmante jongen verblinde en steeds verder radicaliserende tienermeisje Sulle.

Dare Me

Deze thrillerserie is gebaseerd op de bestseller van schrijfster Megan Abbott. Beth (Marlo Kelly) en haar toegewijde beste vriendin Addy (Herizen Guardiola) zwaaien de scepter over hun schoolcheerleadergroep, totdat een nieuwe coach een heleboel drama in hun levens brengt.

The English Game

De nieuwe serie The English Game, van Downton Abbey-maker Julian Fellowes, verkent de oorsprong van het moderne voetbal. We volgen de levens van een stel studenten die een vorm van de sport bedachten en die van een groep fabrieksmedewerkers die zelfs een hele competitie op poten zetten. Het speelt zich allemaal af in het midden van de negentiende eeuw. Het échte begin van voetbal dus.

Feel Good

Stand-upcomedian Mae Martin, die nog altijd worstelt met verschillende verslavingen, begint een stormachtige relatie met George, een vrouw die hiervoor alleen relaties met mannen had. De relatie zorgt ervoor dat beide vrouwen opeens demonen uit hun heden én verleden onder ogen moeten zien.

Altered Carbon: Resleeved

Netflix bouwt met Resleeved verder aan de wereld van Altered Carbon, de futuristische scifiserie waarin de geest van een mens geïmplanteerd kan worden in een nieuw lichaam - waarmee men in feite het eeuwige leven creëert. Recent kwam seizoen 2 uit, maar deze geanimeerde serie staat vrij los van de gebeurtenissen in de liveactionserie. We volgen opnieuw de huursoldaat Takeshi Kovacs, maar dan in een geheel nieuwe setting én een nieuwe criminele zaak.

She

De Indiase Netflix Original-serie She draait om de ietwat verlegen en teruggetrokken agent Bhumi. Wanneer ze op een gevaarlijke undercovermissie wordt gezet, om zo een drugsbende te ontmaskeren, ontdekt ze hoe krachtig en zelfverzekerd ze eigenlijk kan zijn.

Vampires

In Vampires, een Franse Netflix Original die zich afspeelt in Parijs, volgen we een tiener die erachter komt dat ze half mens en half vampier is. Terwijl ze haar bloeddorstige krachten ontdekt en tegelijkertijd in toom probeert te houden, krijgt ze ook nog een geheim vampiergenootschap achter zich aan.

Self Made

Self Made vertelt het waargebeurde verhaal van de Afro-Amerikaanse ondernemer Madam C.J. Walker, gespeeld door Oscar-winnares Octavia Spencer. Ze bouwde vanuit het niets een groot haarverzorgingsbedrijf en werd zo de eerste self made miljonair.

Films

The VVitch

In de angstaanjagende, mysterieuze horrorfilm The VVitch (oftewel 'The Witch') keert een christelijk gezin zich anno 1630 langzaam tegen zichzelf wanneer het denkt dat een heks hen heeft vervloekt. De setting, aan de rand van een groot bos in de Amerikaanse staat New England, maakt het allemaal nog duisterder.

Dit zijn de tien beste horrorfilms die nu op Netflix staan

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Netflix verraste deze week met de onaangekondigde release van John Wick 3. In deze actiefilm uit 2019 probeert Keanu Reeves' huurmoordenaar John Wick New York te ontvluchten nadat er een premie van 14 miljoen dollar op zijn hoofd is gezet. Dit derde deel kreeg overwegend positieve recensies en groeide uit tot een enorme bioscoophit.

Running with the Devil

Cultacteur Nicolas Cage en Laurence Fishburne schitteren in Running with the Devil als 'The Cook' en 'The Man', twee assistenten van een grote en meedogenloze drugsbaas. Ze moeten onderzoeken hoe het mogelijk is dat een grote lading cocaïne die onderweg was van Mexico naar Canada op mysterieuze wijze verdween.

Angel Has Fallen

Gerard Butler kruipt voor het derde deel van de Has Fallen-actiereeks weer in de huid van geheimedienstagent Mike Banning, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Mike wordt ervan verdacht dat hij zijn eigen president wilde omleggen. Terwijl de FBI en de Secret Service achter hem aan gaan, probeert Mike te achterhalen wie de president dood wilde hebben.

Kickboxer

Een klassieker: zo mogen we Kickboxer gerust noemen. In dit oudje uit 1989 speelt actieheld Jean-Claude Van Damme de bokser Kurt Sloan. Hij wil wraak nemen op de Thaise kampioen Tong Po, die zijn broer voor altijd verlamd achterliet. Met hulp van trainer Xian traint Kurt voor het gevecht van zijn leven.

Ultras

Harde film over een stel hooligans van de Italiaanse voetbalclub Napoli. De vijftigjarige Sandro, leider van 'Apache', een bekende groep ultra's, leeft voor het voetbal en het tumultueuze leven in en rondom het stadion. Een stadionverbod zorgt er echter voor dat hij serieus gaat nadenken over een normaal leven. Zeker wanneer hij Terry ontmoet, een vrouw die zijn leven op zijn kop zet.

Documentaires

Tiger King

Netflix' nieuwste truecrimeserie staat weer garant voor een bizar, uiteraard waargebeurd verhaal. Je hoeft alleen maar naar de subtitel van Tiger King te kijken - 'Murder, Mayhem and Madness' - en je weet genoeg. Deze docureeks focust op het levensverhaal van 'Joe Exotic', die in de loop der jaren een gigantische dierentuin met meer dan twaalfhonderd wilde dieren op poten zette. Zijn aartsvijand Carole Baskin, de oprichter van Big Cat Rescue, zette ondertussen alles op alles om de dieren te bevrijden. Joe draaide namelijk helemaal door en belandde in de schimmige wereld van het fokken van grote katachtigen.

Bekijk ook dit lijstje met vijftien Netflix-docu's

Wil je alvast vooruitblikken? Deze films en series komen in april naar Netflix