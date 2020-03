Robots ontsnappen naar de buitenwereld, Breaking Bad-ster Aaron Paul wordt aan de cast toegevoegd. Maandag verschijnt de eerste aflevering van het derde seizoen Westworld op Ziggo. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de belangrijkste zaken op een rij.

In het nieuwste seizoen is er niet alleen een strijd gaande tussen robot en mens. Ook de onderlinge rivaliteit tussen de menselijke machines is groot. Dolores (Evan Rachel Wood) loopt na haar ontsnapping het personage van Paul tegen het robotlijf, maar kan intussen niet lang van haar vrijheid genieten.

Uit de trailer blijkt dat dat Maeve (Thandie Newton) Dolores moet opsporen en vermoorden.

Bekijk hier de trailer van Westworld - Seizoen 3

Herbers keert terug in derde seizoen

Nog altijd vechten veel 'hosts' voor hun vrijheid. Op verschillende manieren proberen ze uit handen van hun makers te blijven. Ed Harris keert terug als de geliefde Man in Black. Ook Jeffrey Wright, Tessa Thompson en de Nederlandse Katja Herbers zijn allemaal weer te zien in het derde seizoen.

Vanaf 16 maart verschijnt er iedere week een nieuwe aflevering van Westworld op Ziggo.