Vakantie in het buitenland zit er niet in, maar gelukkig doet Tom Waes dat voor ons. In deze driedelige serie reist hij af naar het exotische Japan, terwijl de kijker lekker in pyjama op de bank blijft.

Waes doet uitgebreid verslag van de unieke cultuur en (soms vreemde) tradities die hij onderweg tegenkomt. Hij reist bijna 4.000 kilometer door het land van de rijzende zon.

Hij begint in het zuiden van Japan, waar Waes langsgaat bij het gigantisch Nederlands pretpark Huis ten Bosch. Hij geeft zich in de eerste 1.000 kilometer al helemaal over aan de Japanse cultuur, door mee te doen aan een van Japans gekste evenementen: het Naked Men Festival. Niet lastig om te raden wat daarin gebeurt.

Waes legt uit waarom hij Japan als bestemming koos. Ja, het stond al lang op zijn verlanglijstje, maar hij koos ervoor om nu te gaan omdat de cultuur wordt bedreigd.

"Veel van de Japanse authentieke gebruiken dreigen meer en meer te verdwijnen onder invloed van de westerse wereld", zegt Waes. "De komst van de Olympische Spelen en het enorme toerisme versterken dat alleen maar. Ik wilde daarom nog snel naar Japan, voor het land zijn unieke karakter misschien voorgoed kwijt is."

Reizen Waes: Japan is vanaf vandaag elke zondag om 20.15 uur te zien op Eén.