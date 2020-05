Ook Bridget Maasland zit thuis door het coronavirus. Superguide vroeg de presentatrice hoe zij haar quarantaine ervaart en wat haar favoriete films en series zijn.

Hoe gaat het met je?

"Eigenlijk heel goed. Het is vreselijk wat er allemaal gebeurt, maar ik heb een nieuw ritme gevonden. 's Ochtends lekker met mijn zoon Mees en de hond wandelen, zo vroeg mogelijk, en een rondje hardlopen.

Op de dagen dat Mees niet naar school is, gaat hij daarna aan z'n huiswerk. Ik heb een vrij gedisciplineerd kind dat zijn huiswerk graag af heeft, dus daar hoef ik eigenlijk weinig aan te doen.

In de middag ga ik naar mijn ouders en hun buren, om boodschappen te doen voor mensen die dat zelf niet kunnen, de hond uit te laten en mee te helpen in de cadeauwinkel die we sinds vorig jaar als familie runnen."

Wat vind je het allermoeilijkste aan thuisblijven?

"Ik ben een absolute film- en seriefreak, maar op een gegeven moment heb je alles gezien en wil je ook wel eens wat anders. Dat is in deze periode niet zo makkelijk.

Het is heel prettig dat ik een kind heb en daardoor veel afleiding en vertier. Het lijkt me lastig als je helemaal in je eentje thuiszit."

Wat vind je eigenlijk wel fijn?

"Ik kom uit een turbulente tijd, om het zo maar te zeggen, waarin ik het vooral op sociale media behoorlijk voor mijn kiezen heb gekregen. Dat was niet altijd makkelijk, dus een periode van bezinning en even stilstaan was welkom. Ik vind het ook leuk om wat meer te doen in Melting Pot, onze cadeauwinkel.

Normaal deden mijn ouders de inkoop en de winkel, maar zij zijn dik boven de zeventig en zitten echt in de risicogroep. Mijn broer en ik hebben de winkel, de webshop en de inkoop daarom tijdelijk overgenomen, wat eigenlijk heel prettig en overzichtelijk is."

Waar kijk je nu naar?

"Vooral veel streaming. Het nieuws krijg ik gedurende de dag al mee via pushberichten op mijn telefoon en mijn moeder. Ik noem haar wel eens het wandelende nieuwsbulletin, want ze volgt alles. Ik heb al een paar keer tegen haar gezegd dat ze niet alles tot zich moet nemen, want we worden best wel overladen.

Het is te veel, al die prikkels, al die tegenstrijdige berichten. Ik probeer ervoor te waken om daarin mee te gaan."

Wat zijn je Top 5 kijktips voor de rest van quarantaine-Nederland?

1. About Us op Amazon Prime Video

"Een serie over een vrouw die bevalt van een drieling, waarvan eentje overlijdt. Op dat moment komt er net een vondeling binnen, die ze meeneemt. Je ziet hun hele leven, vanuit het perspectief van de kinderen, de ouders en de grootouders. Het is heel mooi gedraaid, met flashbacks."

2. La casa de papel op Netflix

"Het eerste seizoen was heel goed, het tweede seizoen vond ik een beetje een herhaling van zetten. Dat vond ik zo goed aan About Us, dat ze het niveau daarin heel hoog weten te houden. Het derde seizoen van La casa de papel staat op mijn watchlist, dus ik ga er binnenkort aan beginnen."

123 Netflix toont trailer derde seizoen van hitserie La Casa de Papel

3. Zondag met Lubach

"Het seizoen is net afgelopen, helaas. Ik ben een groot fan van Arjen Lubach en kan echt naar zijn uitzendingen uitkijken. Ik ben altijd benieuwd wat de redactie heeft uitgezocht en hoe ze dat hebben aangepakt. De manier waarop ze het brengen, grappig en toch ook informatief, vind ik heel erg knap."

44 Compilatie: 100 afleveringen van Zondag Met Lubach

4. Mocro Maffia op Videoland

"Heel mooi gemaakt serie, met jonge, onbekende en echt megatalentvolle acteurs en een heel vernieuwende en frisse manier van draaien. Het lijkt soms net alsof je naar Scarface kijkt, zo'n andere wereld is het die je ziet, maar het gros ervan speelt zich gewoon in Amsterdam af. Dat maakt het extra bizar en angstaanjagend."

5. The Gentlemen

"The Gentlemen is de laatste film die ik in de bioscoop zag voordat ze hun deuren sloten. Gekke personages, goeie dialogen. Hugh Grant heeft een rol die je helemaal niet bij hem verwacht, dat is grappig. Ik wil niet te veel verklappen, maar dit is echt een aanrader."

64 Bekijk hier de trailer van The Gentlemen

Meer kijktips nodig? We hebben ook Rico Verhoeven, Juvat Westendorp en Peter Pannekoek gesproken tijdens de lockdown.