De koeien zijn gemolken, de velden geploegd en het stof van Boer Zoekt Vrouw is neergedwarreld. Superguide maakt de balans op.

Bastiaan en Milou

Milou en de Zeeuwse Bastiaan vielen als een blok voor elkaar, hoewel Bastiaan meerdere malen aangaf geen zin te hebben in een langeafstandsrelatie. Milou werkte in New York en Bangkok en leek weinig zin te hebben in een teruggetrokken bestaan. Hoewel het duo elkaar echt zag zitten leek de afstand - Milou zit vaak in Duitsland - niet te overbruggen.

Vanwege de coronacrisis trok Milou bij Bastiaan in. Dat beviel zo goed dat de twee nog steeds samen zijn. Het is natuurlijk afwachten hoe dit zich ontwikkelt als Milou de deur weer uit kan.

Geert en Angela

Geert leek aanvankelijk op Vera te vallen, maar zij pakte vlak voor de citytrip haar spullen. Ze miste bij Geert, die elke vorm van serieuze communicatie afwimpelde, een bepaalde diepgang. Angela mocht mee op trip en was daar in eerste instantie best blij mee.

Dit veranderde vrij snel. Hoewel alle andere vrouwen naar huis waren liet Geert zich niet van zijn geïnteresseerde, warme kant zien. Tijdens de citytrip overviel Geert Angela met de boodschap dat ze niet goed bij elkaar pasten, maar Angela stond eigenlijk op het punt hetzelfde te doen.

Geert heeft in de tussentijd een andere partner gevonden en Angela is in elk geval blij dat ze meer over zichzelf geleerd heeft.

Geert-Jan en Karine

Geert-Jan viel dit seizoen in positieve en negatieve zin op. Hij shockeerde het land door zich in een paashaaskostuum te wurmen maar leek wel oprecht te geven om de vrouwen die hij uitnodigde voor de logeerweek. Toen Geert-Jan moest kiezen wie er mee moest op citytrip werd de boer emotioneel omdat hij niemand wilde kwetsen.

Geert-Jan nam Karine mee en op Malta was de sfeer soms bijzonder ijzig. Wat bleek: Geert-Jan had gebeld met eerdere afvaller Jacqueline om te vragen hoe het met haar ging. Wat er precies gebeurde werd niet helemaal duidelijk, maar Karine was woest. Van een relatie kwam niets meer, waarna Geert-Jan het toch weer probeerde met Jacqueline. Na enig aandringen van Yvon vond Geert-Jan het zelf ook "niet echt handig".

Over Geert-Jan ging nog een gerucht dat een van de BZV-dames hem voor duizenden euro's opgelicht zou hebben, maar daar is tot nu toe niets van gebleken.

Jan en Nienke

Boer Jan gaf dit seizoen toe dat hij wel eens genoot van "een pilletje en een snuifje" en zijn would-be boerinnen waren daardoor meerdere afleveringen van de leg. 'Te veel informatie' leek het thema bij Jan, want hij wilde ook even gezegd hebben dat hij gesteriliseerd was (Jan heeft al kinderen uit een eerder huwelijk).

Desondanks vond Nienke de praatgrage boer erg leuk, hoewel ze ook de hele tijd twijfelde. "Ja, ik geloof wel dat ik hem leuk vind, maar wat nou als hij mij leuker vind dan ik hem, kan ik hem dat wel aandoen?"

De vonk sprong toch over. Jans zorgboerderij ligt stil vanwege het coronavirus, maar Nienke helpt hem graag een handje. Tijdens de reünie leek het erg goed te gaan met de liefde.

Annemiek

Hoe kan het dat zo'n leuke Annemiek nog geen vriend heeft gevonden?, dacht Nederland collectief toen de kandidaten werden voorgesteld. De Drentse bleek erg gesloten en twijfelde op voorhand al over de mannen die ze had uitgekozen.

Annemiek zwoegde op de boerderij, praatte weinig met haar aanbidders en het leek er zelfs op dat ze haar alleen maar in de weg liepen. Het was pijnlijk en ongemakkelijk voor Annemiek, de mannen en de kijkers thuis.

Uiteindelijk leek ze Erik leuk te vinden. Die woonde echter op 120 kilometer afstand.

Yvon sprak later met Annemiek, en die vertelde dat het inmiddels weer goed met haar ging. Ook vertelde de boerin over haar moeilijke jeugd met een zieke moeder, waardoor ze haar problemen pas wil delen als ze er al een oplossing voor heeft.

Buitencategorie: Willem en Rineke

Willem was een van de minder populaire boeren aan het begin van Boer zoekt Vrouw. De veehouder kreeg zes brieven en kwam daardoor niet meer voorbij op televisie. Hij leerde Rineke kennen. De twee hadden een tijdje een knipperlichtrelatie, maar uiteindelijk wilde ze toch een vaste relatie met de boer aangaan.

Tijdens een korte videovergadering met Yvon sprak het stel zelfs al over trouwen. Waar de populaire boeren het dit seizoen behoorlijk lieten afweten maakten Willem en Rineke een boel goed.

Boer zoekt Vrouw

Op relatiegebied was het een vreemde jaargang van Boer zoekt Vrouw. Nog nooit vroegen kijkers zich zo vaak af waarom de boeren eigenlijk meededen en de kandidaten zaten zichzelf in de weg. Dat wil niet zeggen dat het saai was: hier vind je de grappigste, pijnlijkste en raarste fragmenten van het afgelopen seizoen Boer zoekt Vrouw terug.