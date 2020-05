Zaterdagavond is het perfecte moment om de televisie aan te zetten. Van de oorlogsklassieker Schindler's List tot het gezellige feestje van Tino Martin in de Ziggo Dome: dit is wat je vanavond niet mag missen.

Film: Schindler's List

20.30 - 23.30 uur op SBS9

Deze film uit 1993 is geregisseerd door Steven Spielberg. Zakenman Oskar Schindler schiet de Joodse gemeenschap te hulp tijdens de Tweede Wereldoorlog en biedt haar onderdak in zijn fabrieken. Als hij ziet wat voor gruwelijkheden de nazi's van plan zijn, doet hij zijn uiterste best zoveel mogelijk mensen te helpen tijdens de Holocaust. Een klassieker die iedereen gezien moet hebben.

Film: War for the Planet of the Apes

20.00 - 22.40 uur op RTL 4

In de film War for the Planet of the Apes proberen de primaten een oorlog met de mensheid te voorkomen. De mensen, onder leiding van een wrede kolonel, blijven echter aanvallen. Het is aan de apenleider Caesar om wraak te nemen voor de verliezen die zijn volk heeft geleden.

Concert: Tino Martin: In The Round (Live in de Ziggo Dome)

22.25 - 23.31 uur op Veronica

Toch zin in wat luchtigers? In 2018 bouwde Tino Martin een flink feestje in de Ziggo Dome, en nu komt hij met dat feestje in jouw huiskamer.

