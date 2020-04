De cabaretshow Later was alles beter van Peter Pannekoek wordt op Koningsdag voor het eerst uitgezonden.

Pannekoek voert de cabaretshow Later was alles beter sinds 2018 op en bespreekt daarin het begrip tijd. Hij won er vorig jaar de VSCD Cabaretprijs Neerlands Hoop mee.

Pannekoek was huiskomiek van de in maart gestopte talkshow De Wereld Draait Door en is bekend van zijn opmerkingen en grappen tijdens The Roast of Gordon en The Roast of Ali B. De cabaretier staat bekend om zijn wrede uithalen naar BN'ers en harde kijk op de wereld.

Later was alles beter wordt om 20.30 uur op NPO1 uitgezonden.

