Het investeerdersprogramma Dragon's Den is terug van weggeweest. Vanavond trapt Quote-hoofdredacteur en Op1-presentator Sander Schimmelpenninck op NPO1 een nieuw seizoen af voor omroep WNL.

In Dragon's Den mogen beginnend ondernemers hun bedrijfsplan, dienst of product pitchen aan een groep investeerders, oftewel dragons. Als een of meerdere van deze durfkapitalisten er wel iets in ziet, komt er een zak geld tevoorschijn.

"Ze vormen een geweldige mix van ervaring en talent", aldus Schimmelpenninck over de dragons. Het zijn uitgesproken persoonlijkheden die allemaal hun zakelijke sporen hebben verdiend en iedere ondernemer veel kunnen leren."

De dragons zijn Michel Perridon, oud-eigenaar van computeraccessoiremerk Trust, Pieter Schoen, multiondernemer en oud-eigenaar van de Nederlandse Energie Maatschappij, modeondernemer Nikkie Plessen (NP Fashion), de horecaondernemer Won Yip en 'avocadokoningin' Shawn Harris. Zij was de eerste in Europa die avocado's en mango's eetrijp ging verkopen.

Dragon's Den in 2007 eerder op televisie in Nederland

Jort Kelder presenteerde het in tientallen landen uitgezonden Dragon's Den in 2007 en 2008. Het investeerdersprogramma is vanaf vanavond elke zondag om 21.30 uur te zien op NPO1.

