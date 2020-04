Ook deze zaterdagavond valt er weer genoeg te beleven voor de buis. Op het programma staan de eerste aflevering van LEGO Masters, een gloednieuwe aflevering van All You Need Is Love en een komische kijk op de coronacrisis in Dit Was Het Nieuws!

Entertainmentprogramma - LEGO Masters

20.00 - 21.25 uur op RTL 4

Zaterdagavond gaat LEGO Masters van start op RTL 4. Hierin worden de beste bouwers van Nederland uitgedaagd om de grootste, mooiste en mafste creaties te maken van het Deense speelgoed. Het duo dat alle opdrachten tot een goed einde brengt, mag zich Lego Master 2020 noemen.

Realityprogramma - All You Need Is Love

21.25 - 22.15 uur op RTL 4

Robert ten Brink werpt zich zaterdagavond weer op als Doctor Love. In verband met de coronacrisis moet All You Need Is Love het deze keer doen zonder publiek, maar dat wordt meer dan goedgemaakt door de ontroerende 'love streams'. Wie alvast in de juiste stemming wil komen, kan met dit overzicht van Superguide terugblikken op een aantal emotionele momenten uit het liefdesprogramma.

Satirisch programma - Dit Was Het Nieuws

21.30 - 22.15 uur op NPO1

In een van de laatste afleveringen van dit seizoen, geven Harm Edens, Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek zaterdagavond weer hun eigen komische kijk op de actualiteiten. Presentatrice Samya Hafsaoui en journaliste Antoinnette Scheulderman schuiven aan om mee te praten.

Superguide blikte onlangs vooruit op wat er in april te zien is. Bekijk hier wat er op tv te zien is, en lees hier welke nieuwe titels er op Netflix zullen verschijnen.