Nu alle sportverenigingen en -scholen dicht zijn moeten we op een andere manier aan onze beweging komen. Verschillende programma's op televisie en YouTube bieden soelaas. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht voor zowel kinderen als volwassenen.

Zappelin Go

Peuters en kleuters kunnen hun dag actief starten met dit programma, dat iedere ochtend te zien om 8.00 uur te zien is op NPO3. Presentatrice Fenna vertelt een verhaaltje en jonge kijkers mogen haar bewegingen nadoen. Zappelin Go is op elk moment terug te kijken op YouTube of NPO Start.

V-Gym

Sportexpert Arie Boomsma maakt voor Videoland de reeks V-Gym. Hierin spreekt hij bekende (ex-)sporters om creatieve oefeningen te delen met jullie. De afleveringen duren ongeveer twintig minuten en maken gebruik van voorwerpen die je (vaak) wel ergens in huis hebt staan. Een paar emmers of een stoel blijken heel makkelijk te kunnen dienen als fitnessapparatuur.

Zappsport@Home Workout met Nathan Rutjes

In dit nieuwe programma verschijnen er bekende sporters die kinderen enthousiast maken. Zo zet profvoetballer en Wie is de Mol?-finalist Nathan Rutjes zijn energieke positiviteit in om ouders en kinderen te laten bewegen. Samen met zijn zoontje Lavezzi doet Rutjes regelmatig intensieve work-outs, afgewisseld met judoka Roy Meyer. Ook sporters als Dafne Schippers en Kjeld Nuis geven tips. Elke schooldag om 10.00 uur verschijnt er een nieuwe aflevering op YouTube. Om 12.45 is het programma ook te zien op NPO3. Op zaterdag en zondag kunnen kinderen om 8.40 uur inschakelen.

900 Video Nathan Rutjes laat kinderen bewegen bij Zappsport

Nederland in Beweging

Nederland in Beweging is in deze tijd relevanter dan ooit: de vaste kijkers kunnen drie à vier keer per dag meesporten. Maar Olga Commandeur boort intussen ook een jongere doelgroep aan met livestreams via Facebook. De presentatrice vertelt in gesprek met NU.nl dat je "het zo zwaar kunt maken als je zelf wil".