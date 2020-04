Vanavond sluit Olcay Gulsen haar programma over huiselijk geweld af, ruilen twee totaal verschillende gezinnen van woning in Steenrijk, Straatarm en probeert bioloog Jeremy Wade een reuzenheilbot te vangen.

Realityprogramma: Olcay & Huiselijk Geweld

21.30 - 22.30 uur op Net5

Olcay Gulsen is vroeger slachtoffer geweest van huiselijk geweld en probeert nu met haar programma het taboe rond dat onderwerp te doorbreken. In de slotaflevering spreekt ze met vrouwen die proberen een nieuw leven op te bouwen. Waar loop je tegenaan? Helen de littekens? En wat heeft Gulsens zoektocht van de afgelopen weken haar gebracht?

Documentairereeks: Jeremy Wade's Dark Waters

20.30 - 21.30 uur op Discovery

Bioloog en fervent visser Jeremy Wade gaat in de documentaireserie Dark Waters op zoek naar vreemde vissen en onopgeloste mysteries. Vanavond vaart hij mee op een vissersboot, op zoek naar de grootst mogelijke heilbot. In Alaska kan zo'n vis kan bijna 2,5 meter worden en 226 kilo wegen.

Realityprogramma: Steenrijk, Straatarm

20.30 - 21.30 uur op SBS6

In deze aflevering volgen we het Brabantse echtpaar Erik (54) en Iris (35) van der Wielen en hun dochter Abigail (5). Ze konden de huur van hun eigen woning niet meer betalen en wonen sinds een jaar bij Iris' moeder Betty (58). De familie Van Meel, die haar flinke kapitaal vergaarde in de textielindustrie, staat hun miljoenenvilla tijdelijk af aan het gezin.

