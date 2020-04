Zaterdagavond komen we erachter wie de alleskunner van het jaar wordt, vertelt Beau over zijn leven binnenhuis en kunnen we luisteren naar raps van Danny de Munk en Gregory Sedoc. In samenwerking met Superguide zet NU.nl drie televisietips op een rij.

Spelprogramma: De Alleskunner

21.25 – 22.30 uur op SBS 6

Kandidaten hebben wekenlang gestreden, nu volgt de ontknoping. Zaterdagavond wordt duidelijk wie de alleskunner van 2020 wordt. De tien overgebleven deelnemers moeten zich in de finale onder meer bewijzen met een potje lasergamen, een bed opmaken en een auto zo snel mogelijk parkeren.

Talkshow: Beau Blijft Binnen

22.55 – 23.45 uur op RTL 4

Vanuit zijn huiskamer in Amsterdam praat Beau van Erven Dorens over alles dat ons in deze periode bezighoudt. Ook houdt hij op afstand interviews met bekende en onbekende Nederlanders.

Muziekprogramma: Hiphop Stars

20.25 – 21.25 uur op NPO1

In Hiphop Stars rappen bekende Nederlanders over een gevoelig onderwerp. Deze week is Danny de Munk aan de beurt. Samen met rapper Cho brengt hij een ode aan zijn vrouw Jenny. Ook topatleet Gregory Sedoc laat zijn muzikale kant zien en probeert samen met Akwasi al rappend uit zijn depressie te komen.

