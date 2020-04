Viktor Brand duikt woensdagavond in de financiën en Olcay G¨ulsen blikt terug op haar verleden met huiselijk geweld. Daan Schuurmans keert terug in de herhaling van Ik weet wie je bent. In samenwerking met Superguide zet NU.nl drie televisietips op een rij.

Realityprogramma: Hoeveel ben je waard?

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Viktor Brand start woensdagavond het nieuwe seizoen van het SBS-programma Hoeveel ben je waard? Samen met verschillende deskundigen gaat hij bij mensen op bezoek om te kijken hoe hun totale vermogen precies in elkaar steekt. Het salaris, de waarde van hun huis, spaargeld, maar ook schulden en boodschappen worden meegenomen. Vaak komt de conclusie als een (onaangename) verrassing voor de deelnemers.

Dramaserie: Ik weet wie je bent

23.10 - 00.25 uur op NPO3

Advocaat Daniël Elias (Daan Schuurmans) lijdt aan geheugenverlies en komt erachter dat hij onder invloed van drugs was in de nacht dat zijn nichtje Anna (Gaite Jansen) verdween. Rechercheur Valk (John Buijsman) ontdekt intussen dat Daniëls zoon in drugs handelt en pakt hem op. Deze Nederlandse dramaserie, een remake van het Spaanstalige Sé quién eres, verscheen oorspronkelijk in 2018 en wordt sinds maandag opnieuw uitgezonden door de NPO.

Realityprogramma: Olcay & huiselijk geweld

21.30 - 22.30 uur op Net5, realityprogramma

Olcay Gulsen is vroeger slachtoffer geweest van huiselijk geweld en probeert nu met haar programma het taboe rond dat onderwerp te doorbreken. Woensdagavond vraagt ze zich af waarom er bij haar thuis nooit is ingegrepen. Wie in haar omgeving had dit kunnen stoppen en hoe doe je dat eigenlijk? Voor Gulsen had het een wereld van verschil kunnen maken.

Benieuwd welke televisieprogramma's deze maand nog meer gepland staan? Bekijk hier het overzicht van Superguide.