In samenwerking met Superguide geeft NU.nl televisietips voor zondagavond. De Nederlandse dramaserie Hollands Hoop sluit vanavond alweer het derde seizoen af. Wie weet zijn hoofd erbij te houden in de slotaflevering en wie gaat vlak voor het einde kopje onder?

De finale

Fokke Augustinus en zijn gezin zijn weer terug bij af en dreigen zelfs uit elkaar te vallen. Iedereen is enorm veranderd door alle gebeurtenissen, maar nu is het tijd om de balans op te maken. De gezinsleden rekenen af met oude gewoontes, het verleden en een gemeenschappelijke vijand.

Fokke in Groningen

Hollands Hoop gaat over forensisch psychiater Fokke die lijdt aan een burn-out. Na het overlijden van zijn vader erft hij een boerderij in Groningen. Fokke en zijn gezin verhuizen naar het noorden, niet wetende dat de boerderij de spil in een internationale wietorganisatie is.

Geen vervolg

Het verhaal eindigt met dit derde seizoen. Verwacht dus geen cliffhanger of aankondiging van een vierde seizoen.

De slotaflevering van Hollands Hoop is zondag om 20.20 uur op NPO3 te zien.

