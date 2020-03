Philip Freriks blikt zaterdagavond terug op de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, Robert ten Brink gaat weer aan de slag in de naam van de liefde en Moos komt haar oude jeugdvriend Sam tegen in de Telefilm met dezelfde naam. In samenwerking met Superguide geeft NU.nl televisietips voor zaterdagavond.

Reportageserie: In de voetsporen van de bevrijding

20.35 - 21.30 uur op NPO2

Zaterdag start de zesdelige serie waarin Philip Freriks het spoor volgt van de geallieerde troepen die een einde maakten aan de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De presentator spreekt met Nederlandse en buitenlandse veteranen over de strijd die ze voerden. Ook praat hij met hun families en gewone burgers die midden in de oorlog terechtkwamen.

Realityprogramma: All You Need Is Love

20.20 - 21.55 uur op RTL 4

Na de All You Need Is Love-aflevering van 21 maart, waarbij geen publiek aanwezig was en alles via livestreams verliep, gaat Robert ten Brink onverminderd door. Ook met de nieuwe maatregelen is de presentator van plan er het mooiste van te maken. Door alle afstanden die het coronavirus creëert tussen geliefden, is 'Dr. Love' meer dan ooit nodig.

Film: Moos

23.15 - 0.54 uur op NPO3

Het leven van Moos (Jip Smit) bestaat uit koken, schoonmaken en haar vader helpen in de textielwinkel. Als ze het joodse feest Chanoeka aan het vieren is, komt ze haar jeugdvriend Sam (Daniel Cornelissen) tegen. Hij moedigt Moos aan om haar dromen na te jagen en auditie te doen bij de kleinkunstacademie. Maar bij grote nieuwe stappen horen ook nieuwe uitdagingen. Voelt Moos misschien meer voor Sam?