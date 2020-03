Vrijdagavond eindigt er een televisietijdperk. Na vijftien jaar De Wereld Draait Door te hebben gepresenteerd, neemt Matthijs van Nieuwkerk afscheid. In samenwerking met Superguide zet NU.nl acht spraakmakende momenten uit de talkshow op een rij.

Dansen als Michael Jackson

Oud-deelnemer van So You Think You Can Dance Timor Steffens was in 2010 te gast om te praten over zijn samenwerking met Michael Jackson. De danser wilde best een demonstratie geven, maar op voorwaarde dat Van Nieuwkerk ook meedeed.

153 Video Dansles voor Matthijs van Nieuwkerk

Fernando Ricksen heeft ALS

In 2013 was oud-voetballer Fernando Ricksen te gast om te praten over zijn biografie. Tijdens het interview maakt hij bekend dat hij lijdt aan de spierziekte ALS. Van Nieuwkerk is zichtbaar geraakt door het nieuws. Ricksen overleed in september 2019.

565 Video Fernando Ricksen maakt bekend dat hij lijdt aan ALS

Peter R. de Vries is boos op Van Nieuwkerk

Terwijl de aftiteling al in beeld verschijnt, brengt Van Nieuwkerk het boek van Peter R. De Vries onder de aandacht. Rijkelijk te laat, vindt de misdaadverslaggever. Er waren immers afspraken over gemaakt. "Dit is toch merkwaardig", merkt Van Nieuwkerk op. "Jij maakt het merkwaardig", reageert De Vries.

96 Video Peter R. de Vries: "We hebben keiharde afspraken gemaakt"

Mart Smeets schiet uit z'n slof

Een woordenwisseling tussen Van Nieuwkerk en zijn gasten is vaker voorgekomen. Toen Mart Smeets aan tafel zat, ook om over zijn boek te praten, vroeg de presentator wat hij van alle dopingschandalen vindt. Die vraag ging er bij de sportjournalist niet in. "Denk jij dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet."

80 Video Mart Smeets wordt kwaad op Matthijs van Nieuwkerk

Theo Maassen grapt over naaktfoto's Patricia Paay

Patricia Paay ging op haar zestigste nog een keer uit de kleren voor de Playboy. Tafelheer Theo Maassen begrijpt niet dat de zangeres zich daarvoor leende. Het gesprek wordt venijniger wanneer Maassen de foto's bekijkt. "Een vriend van mij is necrofiel en ik denk dat hij het wel zou kunnen waarderen." Van Nieuwkerk eist excuses, maar dat weigert Maassen.

570 Video Theo Maassen beledigt Patricia Paay bij DWDD

Yvon Jaspers in verhit gesprek met Pieter Lakeman

Pieter Lakeman is te gast om te praten over het faillissement van de DSB Bank, wat deels zijn schuld zou zijn. Als voorzitter van Stichting Hypotheekleed had hij rekeninghouders geadviseerd om hun spaargeld bij de bank weg te halen. Wanneer Yvon Jaspers vraagt hoe Lakeman zich voelt, haalt ze de woede in hem naar boven. "Ik denk aan honderdduizend slachtoffers", roept de voorzitter terwijl hij hard met z'n hand op tafel slaat.

35 Video Yvon Jaspers in verhit gesprek met Pieter Lakeman

"Het is mooi geweest"

Op 12 februari maakte Van Nieuwkerk in zijn uitzending bekend te gaan stoppen met De Wereld Draait Door. Samen met zijn goede vriend en frequente tafelheer Marc-Marie Huijbregts blikt hij kort terug op de vijftien jaar dat hij het programma maakte. "Het is mooi geweest", legt Van Nieuwkerk uit.

1 Video Matthijs van Nieuwkerk over einde DWDD: 'Het is mooi geweest'

André van Duin zingt La Bohème

In de laatste week van De Wereld Draait Door komt André van Duin met een verrassing voor Van Nieuwkerk. Omdat beide mannen een passie voor Charles Aznavour hebben, schreef de komiek eerder een Nederlandstalige versie van La Bohème. De presentator herinnert het zich nog goed en noemt het als een van de onbetwiste hoogtepunten die hij bij DWDD meemaakte. Van Duin voert het nummer nog een laatste keer op, tot ontroering van Van Nieuwkerk.

407 Video André van Duin zingt eigen versie van La Bohème

De laatste aflevering van De Wereld Draait Door is vrijdagavond 27 maart om 19.00 uur te zien op NPO1.