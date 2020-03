Antiekhandelaar Drew Pritchard en autoliefhebber Paul Cowland speuren alle autokerkhoven af op zoek naar dat ene pareltje dat ze nog kunnen redden. Donderdagavond geven ze een Fiat 500 uit 1970 een flinke opknapbeurt in Salvage Hunters: Classic Cars.

Het doel is om de klassieke auto's mooi genoeg op te knappen dat ze ook nog winst opleveren wanneer ze eenmaal verkocht worden. Cowland moet daarom Pritchard in het gareel houden, want als het aan de antiekhandelaar lag, zou hij tonnen uitgeven om de bolides te renoveren.

Donderdagavond gaan de autofanaten aan de slag met een Fiat 500. De oude bak heeft een behoorlijke laag roest verzameld in de afgelopen veertig jaar. Pritchard wil naast een nieuwe laklaag, banden en interieur, de auto ook een sterkere motor geven. Maar dat ziet Cowland niet echt zitten met het budget dat ze hebben.

Salvage Hunters: Classic Cars is elke donderdag om 20.30 uur te zien op Discovery.