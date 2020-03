Jaap Jongbloed is vanaf dinsdagavond terug met Opgelicht?!. De presentator en zijn team staan klaar om te waarschuwen voor uiteenlopende zwendelpraktijken, waaronder fraude door misbruik maken van het coronavirus.

Zoals we gewend zijn

In het programma met reportages en nieuwtjes wordt actief gezocht naar daders. Jongbloed krijgt daarbij hulp van kijkers en getuigen, die hun verhaal doen of tips doorgeven via de telefoon.

Actualiteiten

Opgelicht?! berichtte al meerdere keren over oplichtingspraktijken rondom het coronavirus. Verkopers die woekerprijzen vragen voor handgels en mondkapjes, neppe inzamelingsacties voor voedselbanken en valse WhatsApp-berichten zullen ook in de nieuwste uitzending langskomen.

Rossana Kluivert

Vorig seizoen kwam het programma in het nieuws vanwege de reportage die het maakte over Rossana Kluivert. De oprichter van een zwerfhondenstichting op Curaçao deed alle beschuldigen af als onzin en eiste een rectificatie. De rechter was het uiteindelijk niet met haar eens.

Opgelicht?! is elke dinsdag om 21.25 uur te zien op NPO1.