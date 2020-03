Maandagavond begint het derde seizoen van Chateau Meiland. Om vast in de stemming te komen, zet NU.nl in samenwerking met Superguide vijf hoogtepunten uit eerdere reeksen op een rij.

Werken hier mensen?

Meiland wordt flink uit z'n humeur gebracht in een tuincentrum. Hij kan de benodigde spullen niet vinden en er lijkt niemand in de buurt te zijn om hem te helpen. "Werken hier mensen?", vraagt hij zich chagrijnig af. "Wat is dit voor een kutzaak?"

225 Video Martien Meiland windt zich op over personeel

'Wijnen, wijnen, wijnen!'

Hoewel bovenstaande uitspraak inmiddels bij alle fans van de serie bekend is, kwam hij slechts eenmaal voor in De Meilandjes. Bekijk hieronder het betreffende fragment.

243 Video De Meilandjes: 'Wijnen, wijnen, wijnen'

Puinhoop

De bouwval waar Meiland en zijn vrouw mee starten in het eerste seizoen, levert stressvolle momenten op. "Wat doe je nou vervelend!", schreeuwt Martien nadat zijn vrouw een vervallen muurtje omver tikt. "Lig ik net bij het zwembad."

169 Video Martien en Erica Meiland beginnen in een bouwval

Boom op de weg

Hoe moeten de gasten het terrein op komen met een omgewaaide boom op de weg? "Oh, wat erg!", blijft Martien tegen dochter Montana zeggen. Samen beginnen ze te lachen om de situatie.

336 Video Een boom op de weg bij Chateau Meiland

Onder spanning

De gastheer van Chateau Meiland slaakt geregeld kleine gilletjes. Zo ook op het moment dat hij een lamp probeert op te hangen en een schok krijgt. "Ik durf niet meer."

Chateau Meiland is elke maandag om 20.30 uur te zien op SBS6.