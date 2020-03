Wat goéééd! Maandag start eindelijk het nieuwe seizoen van Chateau Meiland. De hysterische Martien en zijn familie vermaken zich voorlopig nog in hun Franse chateau. Wat krijgen we dit keer allemaal te zien? NU.nl zet in samenwerking met Superguide alles dat we weten over het nieuwe seizoen op een rijtje.

Waar pikt Chateau Meiland het nieuwe seizoen op?

Na alle drukte en het winnen van de Gouden Televizier-Ring is het een perfect moment voor de familie Meiland om de zon en de rust op te zoeken. Eerder zagen we hoe Martien en Erica huishoudster Nadège meevroegen op een vakantie. Voordat we de Meilandjes weer ouderwets aan de slag zullen zien gaan op het chateau, gaan we eerst met ze mee op welverdiende vakantie in Tenerife. Als we de kiekjes van Maxime op Instagram mogen geloven, was het heel gezellig.

Hoe zit het met de verhuizing naar Nederland?

Tot iedereens grote verbazing kondigde de familie aan terug te gaan verhuizen naar Nederland. Ze kochten een riante villa in Hengelo, waar de komst van de Meilandjes meteen groot nieuws was. Gaan we dit seizoen zien hoe ze naar Nederland terugkomen? Nee! Martien verklapte op Radio 10 dat seizoen 3 zich gewoon in Frankrijk gaat afspelen.

Wat gaan ze dan doen in Frankrijk?

Voordat ze überhaupt Chateau Marillaux kunnen verkopen, moet er eerst weer geklust worden: het zwembadterras moet afgemaakt worden, er moet een septic tank komen, de buitenboel moet worden geschilderd… Kortom, de Meilandjes gaan terug naar hun roots van seizoen 1 en gaan weer keihard ploeteren.

Zijn er nog gasten in het Chateau?

Als ze weer zoveel gaan klussen, hebben ze dan nog wel tijd voor hun gasten? Voorlopig zit het chateau nog helemaal volgeboekt met gasten uit Nederland. De familie heeft de drukte op het chateau wel al flink afgebouwd. Zo zijn ze om de drie weken een weekje vrij en koken Martien en Nadège 's avonds geen diner meer. Tenzij omstandigheden erom vragen natuurlijk. Afgelopen week moest Martien onverhoopt koken door alle gesloten restaurants in deze coronacrisis. Ook in Frankrijk wordt gehamsterd.

Is de altijd gezellige Nadège er nog?

Jazeker! Zonder Nadège zou de familie niet verder kunnen. De familie is zelfs zó op de Franse gesteld dat ze haar misschien meenemen naar Nederland. Wat goéééd!

Wijn?

Ja.

Zijn er nog meer camera's door de eigen realityserie van Maxime?

Maxime heeft sinds kort haar eigen realityserie bij LINDA.meiden. Maar het nieuwe seizoen van Chateau Meiland was al opgenomen voordat LINDA's crew over de vloer kwam. Ook een groot deel van die serie filmt Maxime zélf! De camerateams lopen elkaar dus niet in de weg.

Wanneer kunnen we genieten van het nieuwe seizoen?

Het is bijna zover! Seizoen 3 van Chateau Meiland is vanaf maandag 23 maart wekelijks te zien om 20.30 uur op SBS6.