BN'ers worden zaterdagavond omgetoverd tot rappers in Hip Hop Stars, Arjan en Marleen troosten nabestaanden op begraafplaatsen en de spanning stijgt tot ongekende hoogtes in de dramaserie Agent Hamilton.

Muziekprogramma: Hip Hop Stars

20.30 - 21.30 uur op NPO1

Hiphopartiesten gaan aan de slag met bekende Nederlanders in de hoop hen om te toveren tot rappers. Zaterdagavond opent het seizoen met Karin Bloemen die samen met haar coach Jayh Jawson een moderne dicht maakt over een traumatische gebeurtenis in haar jeugd. Radio-dj Fien Vermeulen doet samen met rapper Keizer een poging tot een modern gedicht. Vermeulen overleefde kanker en gebruikt die ervaring als inspiratie voor haar persoonlijke rap.

Reportageprogramma: Ik Mis Je

19.15 - 19.45 uur op NPO2

Arjan Lock en Marleen Stelling bezoeken Nederlandse begraafplaatsen om met nabestaanden te praten over het verlies van een dierbare. Juist op deze plek waar het gemis zo groot is worden veel liefdevolle verhalen gedeeld. Verhalen over eerste ontmoetingen, liefde en de herinneringen die mensen het meest zijn bijgebleven.

Dramaserie: Agent Hamilton

20.30 - 22.10 uur op NPO3

In deze Zweedse thrillerserie gaat Carl Hamilton na zijn training bij de Navy SEALs voor de CIA met een geheime missie naar Zweden. Een terreurgroep houdt het Scandinavische land in zijn greep met bomaanslagen en cyberaanvallen. Eenmaal in Zweden komt Hamilton een oude bekende tegen, een voormalig werkgever. Vanaf dat moment gaat hij aan de slag als dubbelagent.

