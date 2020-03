Maart is de horrormaand op Spike en dat betekent elke week een griezelfilm op tv. Vrijdagavond is het de beurt aan A Quiet Place.

De familie Abbott probeert te overleven in een postapocalyptische wereld, waar monsters met een zeer gevoelig gehoor voor dood en verderf zorgen. Alles en iedereen moet dus zo stil mogelijk zijn.

A Quiet Place is geen horror met 'jump scares' of liters bloed. Regisseur John Krasinski, vooral bekend door zijn rol in The Office US, voert de spanning op met veel stiltes en kleine geluidjes die grote gevolgen kunnen hebben. Hij speelt zelf een belangrijke rol in de film, net als zijn vrouw Emily Blunt.

A Quiet Place is vrijdag om 20.30 uur te zien op Spike. De film is tevens te zien op Netflix. Volgende week vrijdag sluit de zender de horrormaand af met Realms.