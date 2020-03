NPO1 zendt donderdagavond een nieuwe aflevering van Floortje terug naar het einde van de wereld uit. Presentatrice Floortje Dessing is niet de enige die inspirerende reizen maakt voor televisie. NU.nl zet in samenwerking met Superguide vier tips voor reisprogramma's op een rij.

De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld

Te zien op NPO Start

Bekende Nederlanders wagen zich in dit reisprogramma aan de gevaarlijkste modderweggetjes, langs ravijnen, angstaanjagende routes door de jungle en extreme bergpassen. Zo rijdt YouTuber Kalvijn samen met ex-politicus Fred Teeven in een auto door Roemenië.

Wie is de Mol?

Te zien op NPO Start

Naast een populair spelprogramma is Wie is de Mol? ook een televisieshow die de hele wereld over reist. Georgië, Argentinië, Zuid-Afrika: de meest bijzondere plekjes komen voorbij tijdens de spannende opdrachten waarbij de Mol het spel saboteert. Volgend jaar krijgen ook fans van het programma de kans om mee op reis te gaan.

Trippers

Te zien op NPO Start

Hoe zien de levens van jonge mensen in andere landen eruit? BNNVARA-presentatoren Emma Wortelboer, Maurice Lede, Eva Cleven en Tim Hofman dompelen zich onder in vreemde culturen. Ze ervaren de werelden van K-pop en de bijbehorende plastische chirurgie in Zuid-Korea, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Guatemala en censuur in Turkse soapseries.

Oplichters in het Buitenland

Te zien op Kijk

Presentator Kees van der Spek stelt zich op als onschuldige toerist en ontdekt zo hoe oplichters in andere landen te werk gaan.

Floortje terug naar het einde van de wereld is elke donderdag om 21.30 uur te zien op NPO1.