Ruim 3,5 miljoen mensen keken afgelopen zaterdag naar de ontknoping van Wie is de Mol?. Het populaire spelprogramma heeft inmiddels twintig seizoenen gehad, waarvan zestien met bekende Nederlanders. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van alle beroemde Mollen.

Yvon Jaspers (2005, seizoen 5)

In het eerste seizoen van WIDM met BN'ers bleek Yvon Jaspers de mol te zijn. Destijds was ze onder meer bekend door het populairwetenschappelijke programma Groot Licht. Tegenwoordig zullen kijkers haar vooral kennen als presentatrice van Boer zoekt Vrouw.

Milouska Meulens (2006, seizoen 6)

Toen Milouska Meulens in 2006 de saboteur van het televisiespel bleek te zijn, was ze vooral bekend als presentator van het Jeugdjournaal. Tot eind 2019 presenteerde ze het natuurprogramma Vroege Vogels.

Inge Ipenburg (2007, seizoen 7)

Niet alleen in Goede Tijden, Slechte Tijden was Inge Ipenburg de schurk. De actrice, die landelijk bekend werd met haar soaprol als Martine Hafkamp, bleek in 2007 de Mol te zijn. Later was ze onder meer te zien in Celblok H, Westenwind en verschillende jeugdfilms.

Dennis Weening (2008, seizoen 8)

Nadat hij de Mol bleek te zijn in 2008, deed presentator Dennis Weening onder meer mee aan de VIP-editie van Expeditie Robinson in 2010. Hij presenteerde dat programma zelf tussen 2012 en 2018. Sinds kort is hij met Bella Hay te zien in een nieuwe televisieshow: Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters.

Jon van Eerd (2009, seizoen 9)

Acteur en schrijver Jon van Eerd werd in 2019 nog bekroond met de John Kraaijkamp Musical Award voor het script van The Addams Family. Daarnaast verscheen hij in grote musicals als Moeder, ik wil bij de Revue.

Kim Pieters (2010, seizoen 10)

Na haar sabotageacties in 2010, verscheen Kim Pieters onder meer in de serie Meiden van de Herengracht. Daarnaast stond ze op de planken, bijvoorbeeld in Guilty Pleasures in 2018. Jarenlang speelde ze de rol van Claire Simons in de soap Onderweg naar Morgen.

Patrick Stoof (2011, seizoen 11)

Patrick Stoof dook de afgelopen jaren op in series als S1ngle, Toren C, Circus Noël en Smeris. De acteur is daarnaast een bekend gezicht geworden als de sullige vader in een reeks telefooncommercials.

Anne-Marie Jung (2012, seizoen 12)

Anne-Marie Jung speelde sinds haar Mollenrol in verschillende comedy's, zoals Hartenstraat, Hallo Bungalow en Rokjesdag. Ook was te zien in het historische drama Kenau. In 2018 stond ze in het theater met haar tweede soloprogramma.

Kees Tol (2013, seizoen 13)

Na zijn deelname aan Wie is de Mol? in 2013, verscheen Kees Tol onder meer in de televisieserie Verliefd op Ibiza. Daarnaast is hij bekend als presentator van verschillende woonprogramma's. In 2019 bracht hij samen met Nick & Simon een bezoek aan Maleisië, voor het muzikale programma The Dream.

Susan Visser (2014, seizoen 14)

De Mol in seizoen 14 van Wie is de Mol? was Susan Visser. Twee jaar daarop kreeg ze een Gouden Kalf-nominatie voor de thriller Taped en in 2019 was ze nog te zien in Verliefd op Cuba. Maar haar bekendste rol zal die in Gooische Vrouwen zijn. In vijf seizoenen en twee bioscoopfilms was Visser te zien als de losbandige Anouk Verschuur.

Margriet van der Linden (2015, seizoen 15)

Margriet van der Linden had het blijkbaar zo naar haar zin in WIDM dat ze tot 2020 ook de presentatie van de nabeschouwing Moltalk op zich nam. Daarnaast is ze bekend van M., haar eigen talkshow.

Klaas van Kruistum (2016, seizoen 16)

Klaas van Kruistum houdt zich tegenwoordig voornamelijk bezig met het presenteren van kinderprogramma's als Zapplive en Klaas kan alles. Ook hielp de oud-Mol jongeren met hun coming-out in het tv-programma Uit de kast.

Thomas Cammaert (2017, seizoen 17)

In Nederland is Thomas Cammaert niet alleen bekend als de Mol van 2017. De Vlaamse acteur was onder meer te zien in de musicals Ramses en Soldaat van Oranje. Daarnaast speelde hij in films als Ja, ik wil! en Publieke werken.

Jan Versteegh (2018, seizoen 18)

Jan Versteegh werd bekend bij BNN met programma's als Spuiten en Slikken en 3 op Reis, en bleek in 2018 de grote saboteur in Wie is de Mol? te zijn. In 2019 stapte hij over naar Talpa, waar hij voor SBS dagelijks Lingo presenteert.

Merel Westrik (2019, seizoen 19)

Nieuwslezer Merel Westrik bleek in 2019 de Mol van het spelprogramma te zijn. Tegenwoordig presenteert ze op Net5 het praatprogramma Ladies Night.

De Mol van 2020

Sinds afgelopen zaterdag kan er een nieuwe Mol aan het lijstje worden toegevoegd. Daarnaast werd bekend dat er een extra seizoen van het programma komt, waarvan de opnames inmiddels afgerond zijn.