Een plaatje dat de verkeerde reacties oproept of een tekst die tijdens een dronken avond is verzonnen; Bella Hay en Dennis Weening staan maandagavond slachtoffers van mislukt inktwerk bij in het nieuwe Spike-programma Eerste Hulp bij Tattoo Disasters.

Na het succes van Tattoo Disasters UK komt Spike vanaf maandag met een Nederlandse versie van hun realityprogramma. Deelnemers die zich schamen voor een tatoeage komen langs bij drie deskundigen. Die proberen 'de vergissing' van de kandidaat vervolgens te transformeren tot een nieuw kunstwerk. Bella Hay en Dennis Weening begeleiden de kandidaten en praten de afleveringen aan elkaar.

"Het is vooral ook heel mooi om de verhalen te horen achter de 'mislukte' tattoos", vertelt Weening aan Spike. "En om de mensen die er al jaren mee lopen te kunnen helpen ervanaf te komen."

De presentator dook voor de zender al eerder in de wereld van tatoeages, met Ink Masters: Meesters van de lage landen.

Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters is elke maandag om 21:30 uur te zien op Spike.