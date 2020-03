Het is zover: de grote onthulling van de Mol is vandaag! Zit jij aan de buis gekluisterd tijdens de finale? Of kijk je vanavond veel liever naar de jarige Herman van Veen? Dit zijn de drie leukste programma's van vanavond.

Finale Wie is de Mol?

20:30 - 21:55 uur op NPO1, spelprogramma

Vanavond krijgen we eindelijk antwoord op die ene vraag: Wie is de Mol? Terwijl heel Nederland na de laatste aflevering een beslissing heeft gemaakt, kan het nog alle kanten op. Is het Rob die de boel gesaboteerd heeft? Als we deze hints en aanwijzingen mogen geloven lijkt het daar steeds meer op. Of is het tóch Miljuschka die als leider van de groep veel invloed heeft? Hmm…

49 Video Bekijk hier de leader van Wie is de Mol?

Volle Zalen

20:35 - 21:15 uur op NPO2, reportageserie

Er is er een jarig, hoera hoera! Dat kun je wel zien, dat is Herman van Veen. 75 kaarsjes blaast de podiumkunstenaar vandaag uit. Voordat de taart wordt aangesneden, praat hij met Cornald Maas onder andere in landgoed De Paltz, dat hij heeft omgetoverd tot het Herman van Veen Arts Center, een sociaal-culturele ontmoetingsplek in Soest.

Scraps

21:55 - 22:45 uur op 24Kitchen, kookprogramma

We gooien met z'n allen nog altijd tonnen prima voedsel in de kliko, terwijl we daar nog best een groentesoepje van kunnen trekken. Joel Gamoran kan al die voedselverspilling niet langer aanzien en rijdt in zijn Volkswagen-bus met mobiele keuken de Verenigde Staten door om afval om te toveren in restaurantwaardige topgerechten.

29 Video KitchenAid & SCRAPS in Los Angeles

Kijk je liever naar programma's wanneer het jou uitkomt? Bekijk hier de 10 beste series op Videoland.