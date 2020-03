Het nieuwe TLC-programma 1000-lb Sisters, over twee zussen die de strijd tegen hun overgewicht aangaan, gaat donderdag van start. Amy en Tammy wegen ieder 450 kilo.

Het roer moet om

De twee zussen verdienen de kost met eigen YouTube-kanalen, waar ze onder meer hun dagelijks leven laten zien en make-uptips geven. Maar het roer moet om. Amy wil graag een kind met haar vriend Michael, wat nu fysiek niet mogelijk is. De zussen zullen een operatie moeten ondergaan om hun levens te redden. Maar hoe kom je bij het ziekenhuis als je niet in de autostoel past?

Het botert niet

Voordat ze geopereerd kunnen worden, moeten de zussen eerst afvallen. Tammy heeft geen vriend of kinderwens en de motivatie lijkt bij haar dan ook ver te zoeken. Haar eetpatroon is zo'n gewenning dat verandering moeizaam gaat. Amy heeft daar geen zin meer in en wil dat Tammy ergens anders gaat wonen.

1000-lb Sisters is elke donderdag om 21.30 uur te zien op TLC.