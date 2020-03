Mr. John Reid schiet weer te hulp bij onenigheid en jonge cokegebruikers reizen af naar Colombia. In samenwerking met Superguide zet NU.nl drie televisietips voor woensdagavond op een rij.

Juridisch programma: De Rijdende Rechter

21.30-22.25 uur op NPO1

De familie Zwart heeft een keuken laten plaatsen, maar ontdekt een probleem: er ontbreken her en der onderdelen. Keukenzetter Jan Tabak is zich van geen kwaad bewust. Hij maakt de keuken met liefde af, maar dan moet wel eerst de door hem gelegde vloer worden betaald. Mr. Reid wordt ingeschakeld om een oordeel te vellen.

Reportageserie: The Cocaine Trail

20.25-21.10 uur op NPO3

Creatief ondernemer Donny, chef-kok Justin, model Laura, psycholoog Sterre, student Pepijn en filmkunstenaar Rik hebben één ding gemeen: ze gebruiken regelmatig cocaïne. Wat zijn nu echt de consequenties van hun drang naar het witte poeder? Om hierachter te komen, reist het zestal af naar Colombia.



Documentaire: 2Doc: Ring of Dreams

22.50-23.55 uur op NPO2

In de wereld van de worstelaars is de kans op roem klein en is er weinig geld om hun droom te realiseren. Alleen de echte diehards zullen slagen. Documentairemaker Willem Baptist dompelt zich onder in de Nederlandse worstelwereld.

