Afgelopen donderdag ging het nieuwe seizoen Temptation Island van start. In de realityshow, die met relatief lage kijkcijfers van start ging, worden relaties grondig op de proef gesteld. Welke koppels zijn nog bij elkaar? NU.nl zet er in samenwerking met Superguide een aantal op een rij.

Kirsten & Regilio (2016)

Kirsten en Regilio bewijzen dat Temptation Island niet het einde van je relatie hoeft te betekenen. De twee hielden het in 2016 apart van elkaar goed vol, al bleef er altijd wel twijfel bestaan of Regilio nu iets gedaan had op zijn dreamdate met verleidster Jill. Inmiddels is het koppel getrouwd en hebben ze twee kinderen.

Rosanna & Niels (2017)

Niels en Rosanna deden twee keer mee aan Temptation Island: in 2017 en aan de VIP-editie in 2018. Beide keren ging het mis, maar toch kwamen ze weer bij elkaar. Het stel is nu verloofd en overweegt om een derde keer mee te doen aan het programma.

Jolien en Herbert (2017)

Het leek er even op dat Jolien en Herbert uit elkaar gingen na hun deelname, maar inmiddels zijn ze al meer dan negen jaar samen en hebben ze een zoontje.

Gelina en Stefano (2018 VIPS)

Stefano loog onder meer over zijn dreamdate met Zwanette, terwijl het bewijs op video stond. De relatie tussen hem en Gelina leek voor bij te zijn, maar de twee hebben het weer bijgelegd.

Milou & Heikki (2019)

Milou en Heikki wisten de relatietest nog vol te houden, maar kort na de opnames ging het toch fout. Hun liefdesleven beleefde sindsdien verschillende pieken en dalen, maar inmiddels lijkt het toch duidelijk dat ze bij elkaar zijn en samenwonen.

Channah en Quentin (2019 VIPS)

Met een kindje op komst, moesten Quentin en Channah de gebeurtenissen in Temptation Island achter zich zien te laten. Dat lijkt te zijn gelukt. Channah vertelde onlangs dat ze samenwoont en openstaat voor een tweede kind.

Temptation Island is iedere woensdagavond om 20.30 uur te zien op RTL5. Op Videoland kun je één aflevering vooruitkijken.