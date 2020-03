Met een nieuw seizoen van The Voice Kids, dat afgelopen zaterdag van start ging, wordt er dit jaar voor de negende keer gestreden om de titel van beste jonge zanger. Maar hoe gaat het eigenlijk met eerdere winnaars? In samenwerking met Superguide bekijkt NU.nl wat de zangers en zangeressen tegenwoordig doen.

Fabiënne Bergmans (2012)

De allereerste winnaar van The Voice Kids was Fabiënne Bergmans in 2012. Ze liet alle coaches binnen een paar seconden draaien toen ze The A Team van Ed Sheeran zong in haar blind audition. De jaren na haar winst - inclusief gewonnen platencontract en studiebeurs van 10.000 euro - zong ze onder meer de titelsong van de Carry Slee-verfilming Spijt!.

Een tijd ging het minder goed. Vanwege overmatig drank- en drugsgebruik moest Bergmans worden geholpen in een afkickkliniek. In 2017 liet ze weten dat ze was hersteld en in Utrecht woonde, omdat ze was aangenomen op Nederlandse Pop Academie.

Laura van Kaam (2013)

Ook de nu 21-jarige Laura van Kaam heeft een zware periode doorgemaakt na The Voice Kids. De zangeres kampte een tijd met ernstige depressies en moest daarvoor worden behandeld. Tegenwoordig is ze als singer-songwriter weer vaak op het podium te vinden. Naast haar eigen optredens, stond Van Kaam vorig jaar samen met coach Marco Borsato in diens uitverkochte concertreeks in De Kuip.

Ayoub Maach (2014)

Een bekende naam, want deze zanger was ook te zien in het afgelopen seizoen van de reguliere The voice. Zijn Marokkaans-Nederlandse duet met Kes van den Broek, Menak Wla Meni/Verleden Tijd, ging viral en Ali B regelde dat er in de toekomst meer nummers komen van dit duo. Zo verscheen onlangs de single Zina. Het gaat dus goed met de muziekcarrière van Maach, die in 2014 als winnaar uit de bus kwam tijdens het derde seizoen van The Voice Kids.

Lucas van Roekel (2015)

In 2015 sleepte Lucas van Roekel, de pupil van Nick & Simon, de Voice Kids-beker binnen. Sindsdien hoorden we niet erg veel van hem, maar achter de schermen werkt de zanger hard aan zijn toekomst. Vorig jaar liet hij in een interview weten graag internationaal te willen doorbreken. Van Roekel studeert nu aan de Berklee College of Music, een prestigieuze muziekschool in het Amerikaanse Boston.

Esmée Schreurs (2016)

"Het is zo leerzaam. Je ontmoet mensen die je verder kunnen brengen. En het heeft mij veel optredens opgeleverd", vertelde Esmée Schreurs onlangs aan Tubantia. De zangeres woont inmiddels in Rotterdam en maakt plannen om met vier andere jonge vrouwen een popgroep op te richten. "Begin 2021 hopen we naar buiten te treden", aldus Schreurs.

Iris Verhoek (2017)

Iris Verhoek was al begonnen aan een muzikale carrière voordat ze in 2017 The Voice Kids won. Zo was ze onder meer te zien in de musicals Kruimeltje en Annie. Ze staat nog regelmatig op de planken en volgt een muziekopleiding aan de Codarts University for the Arts in Rotterdam.

Yosina Roemajauw (2018)

Elf jaar was Yosina Roemajauw toen ze meedeed aan The Voice Kids van 2018. De winnares maakt tegenwoordig eigen muziek en deelde onlangs op sociale media dat ze voor de kerk muziek in haar moedertaal, Biaks, heeft gemaakt.

Silver Metz (2019)

Net als Verhoek maakte Silver Metz al naam voordat hij meedeed aan The Voice Kids. Zo speelde hij de hoofdrol in de musical Ciske de Rat en trad hij op bij Holland zingt Hazes. Na zijn winst in 2019, kwam zijn muziekloopbaan in een stroomversnelling terecht. Zo gaf Metz een optreden voor de wedstrijd Ajax-FC Utrecht en was hij in De TV Kantine te zien als een kleine Willem Holleeder.