Na de winst van Sophia in The voice of Holland start vrijdagavond het nieuwe seizoen van The Voice Kids. Coaches Marco Borsato, Sanne Hans, Anouk en Ali B gaan op zoek naar het grootste zangtalent onder Nederlandse kinderen. In samenwerking met Superguide zet NU.nl vijf muzikale hoogtepunten uit eerdere seizoenen op een rij.

Chloë (seizoen 4)

In 2015 zingt Chloë tijdens de Blind Auditions het nummer Apologize van OneRepublic. De jury wacht even de moeilijke noten af, maar draait dan om. In de coulissen huilt haar familie van blijdschap. De auditie is maar liefst zeventien miljoen keer bekeken op YouTube.

125 Video Bekijk hier de auditie van Chloë uit het vierde seizoen

Vajèn van den Bosch (seizoen 1)

Deze musicalster deed op jonge leeftijd al mee aan The Sound of Music en krijgt als dertienjarige meer bekendheid dankzij het eerste seizoen van The Voice Kids. Tijdens haar auditie zingt ze The Climb van Miley Cyrus. Uiteindelijk verliest ze de finale, maar Van den Bosch is inmiddels in uiteenlopende musicals verschenen.

"Alles was zo anders dan bij kinderen van haar leeftijd", blikt coach Borsato terug in 2019. "Van haar wist ik zeker dat zij het in de muziekwereld of musicalscene ging maken, en dat is uitgekomen."

108 Video Vajèn van den Bosch als dertienjarige bij The Voice Kids

Winnaar Ayoub (seizoen 3)

Ayoub wint in 2014 het derde seizoen van The Voice Kids. Zijn Blind Audition maakt meteen indruk. Hij zingt Jar of Hearts van Christina Perri en alle juryleden draaien voor hem om. Borsato geeft de jonge zanger een staande ovatie.

170 Video Bekijk hier de auditie van The Voice Kids-winnaar Ayoub

George Michael-fan Samuel (seizoen 8)

Ook de elfjarige Samuel slaagt erin om alle stoelen te laten draaien. Het zangtalent is fan van George Michael, maar blijkt voor een Nederlandstalige klassieker te kiezen. De vertolking van Stil in Mij wordt enthousiast ontvangen. "Jij hebt iets in je waardoor ik gewoon moést draaien", merkt Borsato op.

125 Video Samuel doet auditie met Stil in Mij

Silver en Ali B (seizoen 8)

Nadat hij auditie heeft gedaan met Kleine Jongen van André Hazes, vertelt de tienjarige Silver Metz dat hij in de musical Ciske de Rat heeft gespeeld. Ali B vraagt of hij een stukje wil zingen, en die kans laat Metz niet aan zich voorbijgaan. Later wordt hij de winnaar van 2019 en treedt hij op rond een wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

251 Video Silver laat zijn vertolking van Ciske de Rat horen

Vanwege zijn burn-out is het nog onduidelijk of Borsato in mei bij de live finale van het nieuwe seizoen aanwezig kan zijn. In de rest van de afleveringen is hij wel te zien, want die zijn inmiddels opgenomen.

The Voice Kids is elke vrijdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.