Van muizen in de achtertuin tot koude pannenkoeken. Televisierechters Frank Visser en John Reid zijn in de loop der jaren op heel wat opmerkelijke burenruzies gestuit. NU.nl zet in samenwerking met Superguide vijf gedenkwaardige geschillen op een rij, ter gelegenheid van het nieuwe seizoen Mr. Frank Visser rijdt visite dat donderdagavond begint.

Wraakacties van boze buren

Hun buurman weigerde zijn overhangende takken te snoeien, dus bedachten de heren Esselink en Borger een oplossing. Ze plantten zelf honderden sparren, om het uitzicht van meneer De Boer minstens zo grondig te verpesten. Aan meester Reid de taak om een oordeel te vellen.

Overigens is deze televisierechter niet de enige die zich op wraakacties moest storten. Zo werd in Mr. Frank Visser doet uitspraak een kat tot slachtoffer gemaakt.

Drama om tuinhekje

Visser besluit dat mevrouw Van de Berg haar tuinhekje mag plaatsen, maar haar buurvrouw is het daar niet mee eens. "Dan kunnen ze me net zo goed onder de grond stoppen", klinkt de reactie. Presentatrice Jetske van den Elsen doet nog een vergeefse poging om de boze buurvrouw te corrigeren.

1 Video Woede om tuinhekje bij De Rijdende Rechter

Henk en Ingrid kampen met telefoonschulden

Dit koppel, dat bekend werd door een interview met Flabber op de Kamasutra Beurs, schakelde Mr. Frank Visser in na de diefstal van Ingrids telefoon. De rekeningen liepen door, maar het stel weigerde te betalen. Met als gevolg dat de schulden steeds hoger opliepen.

1 Video Henk en Ingrid vragen Frank Visser om advies

Verontwaardiging om koude pannenkoeken

Een van de bekendere afleveringen van De Rijdende Rechter. Buurvrouwen Conny en Tilly kunnen al een tijdje niet meer door één deur en hebben het televisieprogramma ingeschakeld. Onder meer hun afspraak over eten delen komt ter sprake. Een verhitte discussie over bruine bonen, koude pannenkoeken en een gehaktbal die in de aarde belandt; al het oude zeer komt naar boven.

Conny en Tilly keren terug

De twee buurvrouwen houden het niet bij één aflevering. Na hun ruzie over eten, zijn het ditmaal de beestjes in de achtertuin die de gemoederen hoog op laten lopen. Want muizen en vogels gaan niet weg als ze worden gevoerd. De televisierechters hadden hun handen vol, want in dezelfde straat was het ook hommeles bij Annie en Fred.

1 Video Ruzie om vogels en muizen bij De Rijdende Rechter

Mr. Frank Visser rijdt visite is elke donderdag om 21.30 uur te zien op SBS6.