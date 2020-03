Een onderzetter ter waarde van 80.000 euro en een eeuwenoude kandelaar die als wc-rolhouder wordt gebruikt. Met 36 jaar op de teller heeft Tussen Kunst en Kitsch inmiddels een rijke geschiedenis aan opmerkelijke momenten. In aanloop naar het nieuwe seizoen dat woensdag begint, kiest NU.nl er in samenwerking met Superguide vijf uit.

Een schat onder het bed

400 gulden betaalde zijn opa ervoor. Grootvader zou eigenlijk een nieuwe set gordijnen gaan kopen, maar kwam terug met een schilderij. De erfgenaam bewaarde het werk jarenlang onder zijn bed, omdat het niet in het interieur paste. Totdat hij besloot eens een bezoek te brengen aan Tussen Kunst en Kitsch. In de uitzending wordt het werk op een waarde van 11.000 euro geschat.

256 Video Tussen Kunst en Kitsch - Kostbaar schilderij

Een hele dure onderzetter

Een man uit Middelburg kwam langs met een piepklein schilderijtje in de hoop er meer over te weten te komen. Aan de kunstkenner vertelde hij hoe zijn vriend het kunstwerkje de laatste jaren gebruikte als onderzetter voor warme pannen. Niet wetende dat het om een schilderij van Pieter Brueghel de Jonge gaat, waar wel een prijskaartje aan hangt. De deskundige schat de waarde tussen de 60.000 en 80.000 gulden.

Bijna bij het vuilnis beland

Bij het opruimen van het huis van haar ouders, kwam deze vrouw een opmerkelijk beeldje tegen. "Ik had het in mijn handen en dacht: wat ben jij eigenlijk lelijk", vertelde de bezoekster, die het kunstwerk bijna in de prullenbak had gegooid. De expert van Tussen Kunst en Kitsch is blij dat ze dat niet gedaan heeft. En zijzelf zelf ook, toen ze eenmaal hoorde hoeveel het beeldje waard is: 2.500 euro.

272 Video Tussen Kunst en Kitsch - Bronzen Bibelot

Een wc-rolhouder uit de vijftiende eeuw

Kunstdeskundige Jan Beekhuizen was direct enthousiast toen een vrouw met een zeldzame driekoningenkandelaar uit de vijftiende eeuw aan zijn tafel verscheen. De bezoekster bleek het antieke werk op haar toilet te gebruiken als wc-rolhouder. Voor Beekhuizen is het een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Slopen is kopen

Lang niet alles loopt gesmeerd tijdens de opnames. In 2013 bespraken Mieke Zilverberg en Nelleke van der Krogt een bronzen kannetje uit de Romeinse oudheid. De man die het had meegenomen, vond het stukje geschiedenis met een metaaldetector. Maar toen kenner Zilverberg het kannetje vastpakte, ging het mis.

192 Video Tussen Kunst en Kitsch - Bronzen kannetje

Tussen Kunst en Kitsch is elke woensdag om 20.35 uur te zien op NPO1.