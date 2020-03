Martien Meiland is vanaf dinsdagavond weer te zien in Cash or Trash op SBS6. De flamboyante gastheer ontvangt verkopers die van hun bijzondere objecten af proberen te komen. Met dit seizoen aandacht voor onder meer een vintage cola-automaat en een antieke vibrator.

Ook een harnas uit Het Land van Ooit is aangekondigd als een van de objecten die verkocht moeten worden. De spullen worden steevast getaxeerd door vier professionals, waarna de verkopers een deal kunnen maken met handelaren.

Cash or Trash wordt gezien als variant op het MAX-programma Van Onschatbare Waarde, waarmee Dionne Stax in 2019 ruim een miljoen kijkers per aflevering trok. Meilands programma opende in oktober met 750.000 kijkers, maar dat aantal liep gedurende het seizoen terug.

Het eerste seizoen van Meilands programma bleef uiteindelijk steken op zo'n 500.000 kijkers. Niet zoveel als Gouden TelevizierRing-winnaar Chateau Meiland, maar genoeg voor SBS6 om een vervolgseizoen te maken.

"Ik voel me als een vis in het water tussen al die mooie spullen", vertelde Meiland eerder in een persverklaring. "Zoals een salontafel uit Paleis Soestdijk, die echt door de koninklijke familie gebruikt is."

Eerdere opmerkelijke momenten

In het eerste seizoen nam de 77-jarige Karel een lamp mee die hij op vakantie in een kringloopwinkel had gekocht. Hij liet zich bepaald niet van zijn stuk brengen door de vijf handelaren die hij voor zich kreeg.

Naast de verschillende verkopers is Meiland zelf ook een van de smaakmakers van het programma. Denk daarbij aan zijn reactie op de map met pornografische etsen uit 1917, die in het eerste seizoen aan handelaren verkocht werd.

Cash or Trash is elke dinsdag om 21.30 uur te zien op SBS6.