Naast de finale van Wie is de Mol? staat onder meer de laatste aflevering van De Wereld Draait Door voor maart op de kalender. Verder beginnen een aantal programma's aan een nieuw seizoen, zoals Chateau Meiland en Hotter Than My Daughter. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de grootste series en programma's op een rijtje.

1 maart

Nieuw Zeer - 21.50 uur op NPO3

Wordt dit de nieuwe Luizenmoeder? Deze satirische sketchserie grijpt actuele thema's aan als nepnieuws en #metoo. Alle onderwerpen worden in een komisch jasje gehesen en het programma probeert een luchtige draai te geven aan moeilijke kwesties. Onder anderen Ilse Warringa (Juf Ank uit De Luizenmoeder), Frank Lammers en Elise Schaap komen langs.

2 maart

Kopen Zonder Kijken - 20.30 uur op RTL 4

De huizenmarkt zit potdicht en kopers zijn soms jarenlang op zoek naar een nieuw huis dat binnen hun budget valt. Woningzoekenden schakelen de hulp in van Martijn Krabbé, die samen met zijn team een huis koopt voor de deelnemers. Het addertje onder het gras: de nieuwe bewoners zien het nieuwe stulpje pas nadat ze het contract getekend hebben.

1 Video Kopen zonder kijken

Hotter Than My Daughter - 20.30 uur op RTL 5

Bridget Maasland is de nieuwe presentatrice van Hotter Than My Daughter en zal vanaf 2 maart moeders, die zich volgens hun dochters veel te jong kleden, helpen aan een nieuwe garderobe. Ook de oorzaak achter van kledingmissers wordt aangepakt.

3 maart

Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt - 20.30 uur op RTL 5

Journalist Kees van der Spek zet zich in voor gedupeerden die in binnen- en buitenland opgelicht zijn. Hij gaat met zijn verborgen camera op zoek naar oplichters en fraudeurs. Uiteraard ontstaan er pittige confrontaties als de journalist de oplichters benadert.

4 maart

Olcay & Huiselijk Geweld - 20.30 uur op Net5

Olcay Gulsen heeft in haar jeugd te maken gehad met huiselijk geweld en onderzoekt in deze serie het taboe rond het onderwerp. Waarom praten mensen niet over geweld in huis? In het programma volgt ze een aantal vrouwen die te maken hebben gehad met geweld in de familiesfeer en uit de gewelddadige situatie proberen te stappen.

5 maart

Mr. Frank Visser rijdt visite - 21.30 uur op SBS6

De bekendste rechter van Nederland belt in het hele land bij mensen aan om juridisch advies te geven in hun woonkamer. Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer genoeg ruziemakers die het zelf niet lukt een klein geschil op te lossen. Gelukkig is daar mr. Frank Visser.

6 maart

The Voice Kids - 20.30 uur op RTL 4

Kinderen met zangtalent verzamelen zich op het podium van The Voice Kids en moeten coaches Marco Borsato, Sanne Hans, Anouk en Ali B overtuigen van hun zangkwaliteiten. Alle afleveringen zijn al opgenomen, maar de vraag is of Borsato vanwege zijn burn-out de livefinale in mei kan bijwonen. Vorig jaar won de elfjarige Silver Metz de zangwedstrijd.

1 Video Silver zingt in de finale van The Voice Kids 2019

7 maart

Dit was het nieuws - 22.00 uur op NPO1

Teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek en hun vlijmscherpe opmerkingen zijn terug en werpen onder leiding van Harm Edens een komische blik op het nieuws van afgelopen week. Elke aflevering worden de cabaretiers bijgestaan door bekende Nederlanders.

14 maart

Finale Wie is de Mol? - 20.30 uur op NPO1

Is het Nathan Rutjes? Of toch Miljuschka Witzenhausen? 14 maart komen we er eindelijk achter wie de Mol is, of zijn er meerdere Mollen?

16 maart

Eerste hulp bij Tattoo Disasters - 21.30 uur op Spike

Dennis Weening en Bella Hay presenteren samen het gloednieuwe programma Eerste hulp bij Tattoo Disasters. De twee staan slachtoffers van mislukte tatoeages bij. Een naam van je ex of simpelweg een oerlelijk gedrocht op je been? Niets is te gek voor het team dat klaarstaat om deze permanente foutjes om te toveren tot iets om trots op te zijn.

23 maart

Chateau Meiland - 20.30 uur op SBS6

De familie Meiland is weer terug op de buis. In Frankrijk komen nog steeds dagelijks gasten over de vloer die voorzien moeten worden van eten en een schoon bed. Martien Meiland en zijn gezin werken zich een slag in de rondte om iedereen tevreden te houden. Maar niet lang meer, want de familie is van plan het Franse chateau om te ruilen voor een villa in Hengelo.

1 Video Wenkbrauwenavond in Chateau Meiland

27 maart

Laatste aflevering De Wereld Draait Door - 19.00 uur op NPO1

Matthijs van Nieuwkerk is klaar met De Wereld Draait Door. De presentator blijft bij de publieke omroep, maar zijn dagelijkse programma gaat van de buis. Vijftien jaar lang vulde het iconische programma de vooravond met actuele gasten en interessante gesprekken.

1 Video Matthijs van Nieuwkerk over einde DWDD: 'Het is mooi geweest'

Bed & Breakfast - 21.30 uur op NPO1

In Bed & Breakfast gaan zoals altijd drie koppels bij elkaar op bezoek om B&B's te beoordelen. Ze logeren een nachtje bij elkaar en komen zo op de meest bijzondere plekken.

28 maart

We Want More - 20.00 uur op SBS6

In deze nieuwe zangwedstrijd zijn alle zangstijlen welkom. De jury, die bestaat uit Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B, oordeelt over zangstijlen die reiken van opera tot reggae. Presentatoren Johnny de Mol en Wendy van Dijk praten het programma aan elkaar. De winnaar van de wedstrijd krijgt 10.000 euro.