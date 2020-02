Vrijdagavond is de finale van The voice of Holland op RTL 4 te zien. Wie gaat er met de winst vandoor? NU.nl zet in samenwerking met Superguide de belangrijkste zaken op een rij.

Na de halve finale is in ieder geval al zeker geworden dat coach Lil' Kleine geen kans meer maakt op de winst. Van zijn team is namelijk niemand meer over.

De kandidaat die vrijdagavond wordt bekroond, voegt zich bij negen eerdere winnaars. Sommige van hen verdwenen van de radar. Hoe het tegenwoordig met de oud-winnaars gaat, kun je hier lezen.

Strijd gaat tussen vier finalisten

De eindstrijd van vrijdagavond wordt gevoerd tussen de drie overgebleven coaches. Anouk heeft de zeventienjarige Sophia Kruithof als troef. Ali B hoopt uiteraard dat zijn talent Daphne van Ditshuizen wint en Waylon heeft er nog twee over. Hij staat in de finale met Emma Boertien en Stef Classens.

Die laatste won in 2014 al bij het AVRO-programma De beste singer-songwriter van Nederland. Hij zit echter niet bij de grootste favorieten. Boertien en Kruithof lijken meer kans te maken.

Laatste keer voor de coaches?

Het is waarschijnlijk ook de laatste keer dat de vier coaches in deze opstelling meedoen. Presentator Martijn Krabbé liet in interviews doorschemeren dat er volgend seizoen waarschijnlijk gewisseld gaat worden.

Het ligt voor de hand dat Lil' Kleine na de veelbesproken ruzie met Anouk niet meer terugkomt, maar zelf moet hij er nog even over nadenken.

De finale van The voice of Holland is vrijdagavond vanaf 20.30 uur te zien op RTL 4.