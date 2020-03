Vanaf maandagavond kunnen dochters zich weer bemoeien met de kledingkeuze van hun moeder. In voorgaande seizoenen van Hotter Than My Daughter, dit jaar voor het eerst gepresenteerd door Bridget Maasland, kwamen al opmerkelijke moeders en dochters voorbij. NU.nl en Superguide zetten er vijf op een rij.

Loslippige Iris (seizoen 7)

Moeder Iris heeft het hart op de tong en vertelt moeiteloos over haar privéleven. Zo komen er details over haar seksleven voorbij en het feit dat ze gaat daten als ze honger heeft.

Lola schaamt zich (seizoen 7)

De tienjarige Lola schaamt zich voor de kledingstijl van haar moeder, die op het schoolplein onder meer een Hello Kitty-trui droeg. "Ik zeg gewoon dat mama mijn oudere zus is", vertelt Lola, die op straat soms het liefst op 5 meter afstand van haar moeder blijft. Gordon proest het uit.

1 Video 10-jarige Lola schaamt zich op straat voor moeder

Uitdagend geklede moeder Miranda (seizoen 2)

In het tweede seizoen was met name Miranda een opvallende verschijning. Gordon sprak haar streng toe vanwege haar uitdagende en soms weinig verhullende kleding. Dochter Cassandra was ook na de metamorfose van haar moeder nog niet tevreden. "Je lijkt wel een oma", reageerde ze.

'Een mix van vampier en femme fatale' (seizoen 8)

Moeder Louise werd door haar elfjarige dochter opgegeven, omdat ze zich graag verkleedt als vampier. Haar favoriete uiterlijk omschrijft ze zelf als "femme fatale". "Dat is een vampier die overdag kan lopen", vertelt de moeder. "Ik verzin er dan altijd bij dat ik een drankje heb, waardoor ik kan lopen als iedereen en af en toe wel een beetje last heb van het zonlicht. Dus dan heb ik een parasolletje bij me."

Noris is trots op haar lichaam (seizoen 5)

"Ik vind mezelf de mooiste van de hele wereld", vertelt Noris met een tevreden glimlach. Haar nichtje Gigi denkt er anders over. Noris danst graag en schroomt niet om een kleine demonstratie voor de camera te geven. "Kijk, alles trilt!"

1 Video Tante Noris maakt een zelfverzekerde indruk

Hotter Than My Daughter is elke maandag om 20.30 uur te zien op RTL 5.