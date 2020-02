Het elfde en laatste seizoen van Will & Grace is vanaf zaterdag om 20.00 uur wekelijks te zien op TLC. Een goed moment om de geliefdste sitcoms op een rij te zetten. De zeven belangrijkste titels volgens Superguide, in samenwerking met NU.nl.

The Office US

In The Office US volgen we de dagelijkse beslommeringen op het kantoor van de Dunder Mifflin Paper Company, waar de sociaal onhandige Michael Scott (Steve Carell) de leiding heeft. Geestige verwikkelingen worden gefilmd in een documentairestijl. Naarmate de serie vordert, komen er ook serieuzere thema's aan bod. De comedyserie werd gebaseerd op de gelijknamige Britse reeks, waarin Ricky Gervais de hoofdrol speelde.

That '70s Show

Te zien op Netflix

Vroeg in hun carrière maakten Ashton Kutcher en Mila Kunis naam met deze komische serie, die zich afspeelt in de jaren zeventig. Vaak onder het genot van een joint in de kelder, ontdekt een groepje tieners zichzelf op het gebied van relaties en familie.

How I Met Your Mother

Te zien op Netflix

Een vader begint zijn kinderen te vertellen over hoe hij zijn vrouw ontmoette, maar heeft daar een lange aanloop voor nodig. Eerst wil hij nog vertellen over de avontuurtjes die hij met andere vrouwen beleefde. How I Met Your Mother wordt verteld als een lange reeks flashbacks en weet zo een bijzondere rode lijn om te zetten naar een nieuw (en toch relevant) verhaal per aflevering. De grote vraag, die pas tegen het eind wordt beantwoord, is intussen wie de moeder is in het verhaal.

Seinfeld

Stand-upkomiek Jerry Seinfeld maakt samen met zijn vrienden George, Elaine en de prettig gestoorde overbuurman Kramer de gekste dingen mee. Tussen 1989 en 1998 was Seinfeld een van de meest geliefde sitcoms. De New Yorkse serie is geenszins in de vergetelheid geraakt, want Netflix heeft al bekendgemaakt dat alle 180 (!) afleveringen op het streamingplatform te zien zullen zijn.

Friends

Te zien op Netflix

Tot verdriet van de miljoenen fans stopte deze serie in 2004 na tien seizoenen. De levens van zes jonge vrienden in Manhattan zaten vol met herkenbare liefdesperikelen, humor en verdriet. Na maandenlange geruchten werd onlangs bekend dat er een Friends-reünie in de maak is, waarbij alle acteurs eenmalig weer bij elkaar zullen komen voor een interview met Ellen DeGeneres.

The Good Place

Te zien op Netflix

Tot haar eigen verbazing belandt de egoïstische Eleanor na haar overlijden in The Good Place. Ze ontdekt dat ze is verward met een goedaardige naamgenoot, maar houdt dat geheim om in de hemelachtige omgeving te kunnen blijven. Intussen komt ze erachter dat er meer bewoners met geheimen zijn. Fantasievolle humor wordt kleurrijk vermengd met ethische dilemma's en gedachtespinsels. Alle vier de seizoenen zijn te zien op Netflix.

Will & Grace

Elke zaterdagavond te zien op TLC

Het huwelijk van Grace is op de klippen gelopen, dus zoekt ze naar een tijdelijk woonadres. Ze mag logeren bij Will, een homoseksuele advocaat. Maar zo tijdelijk blijkt het allemaal niet te zijn. Will & Grace leek te zijn gestopt na 2006, maar de gehele cast is sinds 2017 opnieuw te zien. In 2020 verschijnen definitief de laatste afleveringen.