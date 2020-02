Nadat het realityprogramma De Villa eind 2019 in opspraak raakte, leek het onzeker of er nog wel een nieuw seizoen van Temptation Island zou verschijnen. RTL besloot om toch door te gaan met hun succesvolle concept. Woensdagavond verschijnt de eerste aflevering. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de belangrijkste informatie op een rij.

Zoals altijd zijn er vier koppels die hun relatie op de proef zullen stellen. De mannen en vrouwen dompelen zich op een Thais eiland onder in een wereld vol drank, feestjes en verleiders.

Dit seizoen gaat het om de volgende koppels: Christian (28) en Angela (26), Gianni (27) en Melissa (23), Arda (26) en Elke (23), en Karim (23) en Roshina (27).

Verleiders

Iedere editie van Temptation Island wordt gevuld met nieuwe verleiders. Acht vrouwen en acht mannen gooien hun charmes in de strijd in een poging om kandidaten vreemd te laten gaan. Maak hier kennis met het team van vrouwelijke verleiders. En hier vind je de ploeg van verleidende mannen.

1 Video Bekijk hier de trailer van het nieuwe seizoen van Temptation Island

Verklaring RTL

Volgens zenderbaas Peter van der Vorst is er de afgelopen tijd uitgebreid gepraat met de deelnemers van dit seizoen. Dit gaf hem het vertrouwen om Temptation Island terug te brengen, ondanks de eerdere controverse rondom De Villa.

"Temptation Island blijft natuurlijk wel een relatietest", vertelt Van der Vorst. "Maar altijd in een veilige omgeving en met respect voor alle betrokkenen. De begeleiding van kandidaten door de programmamakers voor, tijdens en na een productieproces, is van het grootste belang. Het genre is nog steeds geliefd bij een groot publiek en heeft wat ons betreft dus toekomst."

De eerste twee afleveringen van Temptation Island 2020 zijn woensdagavond vanaf 20:30 uur op RTL 5 te zien. Op Videoland zijn de eerste drie afleveringen inmiddels beschikbaar.