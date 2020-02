De laatste aflevering van Married At First Sight staat dinsdagavond om 20.30 uur op de planning. Welke pasgetrouwde stellen blijven bij elkaar en wie besluit te scheiden? NU.nl geeft je in samenwerking met Superguide vijf redenen om af te stemmen op RTL 4.

1. Chantal

We konden dit seizoen niet om de de spraakmakende kandidaat Chantal heen. Ze trouwde met Henk, maar een vonk sloeg niet bepaald over. Presentator Carlo Boszhard liet echter eerder weten dat er nog veel met de blondine gaat gebeuren.

2. Sommige singles krijgen een tweede kans

Na vanavond zijn de liefdesperikelen nog niet klaar. Op Videoland is de spin-off Married At First Sight: Second Chance te bekijken. Hierin krijgt een aantal singles uit vorige seizoenen opnieuw de kans om liefde te vinden. Dit keer hoeven ze daar niet voor te trouwen. Zo doen Milly en Maxime uit het vierde seizoen mee en Marcel uit het derde seizoen. Wellicht komen er in de toekomst nog kandidaten van dit nieuwste seizoen bij.

3. De beste match: Ferry en José

Bij veel koppels in dit programma mislukt het prille huwelijk, dus is het ook interessant om te zien of het liefdesexperiment ergens wel slaagt. Het gaat nog redelijk goed tussen Thierry en Sanne, maar ook José en Ferry vallen als koppel erg in de smaak bij de kijkers. Twitteraars lijken Ferry en José in ieder geval de meeste kans van slagen te geven.

4. De hilarische opmerkingen

Kijkers van Married At First Sight liggen nog weleens dubbel door opmerkingen van kandidaten. Vooral Chantal, die geen blad voor de mond neemt, heeft de lachers op haar hand. Haar echtgenoot Henk omschreef ze bijvoorbeeld als "de tegenpartij".

5. Carlo Boszhard

Sommige kijkers klaagden in de eerste afleveringen over Boszhards overaanwezigheid. Vooral op de bruiloften zou hij iets te veel de show hebben gestolen. Maar de reacties werden later positiever. Ook achter de schermen staat Boszhard de kandidaten bij. Zo steunt hij Chantal na alle heftige reacties die ze over zich heen kreeg.