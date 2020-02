Met het ruime aanbod aan televisieprogramma's kan het nog weleens lastig zijn om een keuze te maken. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de beste tips op een rij. Met maandagavond onder meer een aflevering waarin Gordon en Patty Brard een blik op het boeddhisme werpen.

Realityprogramma: Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Na eerdere bezoeken aan Japan en Oekraïne strijkt Brard deze week samen met haar collega Gordon neer in Thailand. De presentatoren bestrijden hun rimpels onder meer met slakken en zoeken de rust op in een stilteretraite. Gordon probeert daarnaast te gewichtheffen met zijn geslachtsdeel.

1 Video Bekijk een fragment uit Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd

Realityprogramma: De Slechtste Chauffeur van Nederland

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Het einde is in zicht voor dit programma over de grootste brokkenpiloten achter het stuur. Vanavond moet er in de finale duidelijk worden wie de titel van dit seizoen op zijn of haar naam krijgt.

Realityprogramma: Uitstel van Executie

21.25 - 22.20 uur op RTL 4

De levens van Femke en haar broertje Marc uit Den Helder worden overhoopgegooid wanneer binnen twee jaar niet alleen hun stiefmoeder Katrina, maar ook hun vader Ruud komt te overlijden. Het overgebleven huis blijkt vol gebreken te zitten. Broer en zus willen zonder al te veel kleerscheuren van de woning af.