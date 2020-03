Kijktips tv Vijf redenen om vanavond Married At First Sight te kijken Slideshow Infographic Video De laatste aflevering van Married At First Sight staat dinsdagavond om 20.30 uur op de planning. Welke pasgetrouwde stellen blijven bij elkaar en wie besluit te scheiden? NU.nl geeft je in samenwerking met Superguide vijf redenen om af te stemmen op RTL 4.