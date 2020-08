In samenwerking met Superguide geeft NU.nl een overzicht van de tien beste internationale series op Netflix.

10. The Woods

Een zomerkamp in 1994 verloopt wat anders dan verwacht: tijdens een feestje verdwijnen vier jongeren in het bos. Een kwart eeuw later achtervolgt het mysterie openbaar aanklager Pawel Kopinski en professor Laura Goldsztajn nog steeds.

9. Unorthodox

De Duits-Amerikaanse serie volgt het verhaal van de orthodoxe joodse vrouw Esther Shapiro, die vlucht van haar uithuwelijking en religieuze leven. In Berlijn leert de jonge New Yorkse al snel generatiegenoten kennen die haar introduceren in de muziekwereld.

8. Elité

Het tienerdrama bestaat uit politie-ondervragingen met een groep jongeren, die hun klasgenoten zagen sterven. Elité is gemaakt in navolging van het succes van de Spaanse serie La casa de papel.

7. Dark

Op onverklaarbare wijze verdwijnen om de haverklap kinderen uit het Duitse dorpje Winden. Dark volgt de vier ontheemde gezinnen die over drie generaties met elkaar vervlochten zijn.

6. Zone Blanche (Black Spot)

De Frans-Belgische serie gaat over politieagent Laurène Weiss, die woont in een klein fictief dorpje omringd door een bos. Het moordcijfer is zes keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, wat allemaal komt door de gevaarlijke en vreemde gebeurtenissen die in het bos plaatsvinden.

5. Sacred Games

Politieagent Sartaj Singh ontvangt een telefoontje, waarin hem wordt verteld dat hij 25 dagen de tijd heeft om zijn stad Mumbai te redden van gangster Ganesh Gaitonde. Sacred Games is in 2019 bij de Emmy Awards genomineerd voor beste dramaserie.

4. Sa-rang-eui bul-sa-chak (Crash Landing On You)

Een Zuid-Koreaanse erfgename komt door een paraglide-ongeluk terecht in Noord-Korea. Ze ontmoet een legerofficier, die haar helpt met onderduiken in het communistische land.

3. Vis à Vis (Locked Up)

Vis à Vis is de Spaanse versie van de Nederlandse dramaserie Celblok H. Macarena Ferreiro is een jonge ietwat naïeve vrouw die verliefd wordt op haar baas. Uit liefde pleegt Macarena meerdere misdaden en belandt daardoor in de gevangenis.

2. Kalifat (Caliphate)

De thriller-dramaserie volgt drie verschillende vrouwen die allemaal een rol spelen bij een potentiële terroristische aanslag in Stockholm. Vanuit verschillende perspectieven is te zien hoe de aanslag ervaren wordt door betrokkenen in de stad.

1. La casa de papel (Money Heist)

De mysterieuze man genaamd 'El Professor' organiseert samen met acht specialisten een overval op de Koninklijke Munt. De personages, met wereldsteden als codenamen, zijn stuk voor stuk iconisch op hun eigen manier.

