Vanaf zondag staat de allereerste Spider-Man-film op Netflix. In deze superheldenfilm slingert Tobey Maguire onze harten binnen als charmante, maar ook klungelige Peter Parker/Spider-Man die het opneemt tegen zijn grootste vijanden.

Tobey Maguire schittert als de Marvel-superheld die bijzondere krachten kreeg nadat hij werd gebeten door een genetisch gemanipuleerde spin. Na een tragedie besluit hij zijn krachten te gebruiken om mensen te beschermen en om zijn grote liefde Mary Jane voor zich te winnen.

Voordat de Marvel-films record na record braken, waren superheldenfilms helemaal niet zo populair. Spider-Man bracht daar in 2002 verandering in door zelfs succesvoller te zijn dan Harry Potter. Na dat succes werd duidelijk dat er veel geld is te verdienen met superhelden.

Spider-Man is vanaf zondag op Netflix te zien.