Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer de nieuwe serie van de makers van La casa de papel en de terugkeer van Sorjonen. Bekijk hier welke films en series je nog meer mag verwachten in mei.

Series

White Lines

De grote nieuwe Original-serie van deze week is White Lines. Deze serie is extra bijzonder door de samenwerking tussen de makers achter La casa de papel, Vis a Vis én The Crown. White Lines draait om Zoe Walker. Ze reist af naar Ibiza om daar de verdwijning van haar broer, een legendarische dj op het feesteiland, te onderzoeken. Al snel belandt ze in een duistere wereld vol drank, drugs en feesten.

Sorjonen

De Finse misdaadserie Sorjonen, ook wel bekend als Bordertown, keerde deze week terug met seizoen 3. En fans van deze bekende Scandinavische krimi hebben weer iets om naar uit te kijken. Zonder spoilers te geven: we volgen uiteraard weer hoe detective Kari Sorjonen (Ville Virtanen) een serie verschrikkelijke zaken, allemaal op mysterieuze wijze aan elkaar gelinkt, probeert op te lossen.

Magic for Humans

Voor fans van Victor Mids' Mindf*ck is Magic for Humans perfect kijkvoer. In deze realityshow gaat komiek en goochelaar Justin Willman de straat op om mensen genadeloos voor ede gek te houden met onnavolgbare trucs en bizarre illusies. Seizoen 3 staat sinds deze week online.

Chichipatos

De absurdistische tienerserie Chichipatos draait om de vreselijk slechte goochelaar Juanquini. Zijn leven staat echter op zijn kop wanneer hij de truc van zijn leven uithaalt: per ongeluk een gezochte crimineel laten verdwijnen tijdens een politie-inval.

She-Ra and the Princess of Power

Sinds vrijdag staat het vijfde en laatste seizoen van de animatiereeks She-Ra and the Princess of Power op Netflix. Kunnen Adora en de Princess of Power hun planeet redden? Of zwicht men voor de kwaadaardige macht van Horde Prime?

Inhuman Resources

Oud-profvoetballer Éric Cantona speelt de hoofdrol in Inhuman Resources, een Franse misdaadthriller. Zijn personage, de 57-jarige werkloze Alain Delambre, reageert op een aanlokkelijke vacature van een groot bedrijf. Hij belandt echter in een vreemde, enge wereld wanneer blijkt dat dit bedrijf er zeer ongebruikelijke sollicitatieprocedures op nahoudt. Zo moeten de sollicitanten bijvoorbeeld een gijzeling simuleren. Alain raakt steeds verder verstrikt in dit web.

Films

The Wrong Missy

Droogkomische film met David Spade. In The Wrong Missy nodigt zijn personage Tim per ongeluk een verkeerde vrouw uit op werktrip naar Hawaï. Nu zit hij opgescheept met de dame waar hij een verschrikkelijke blind date mee beleefde.

The Front Runner

In The Front Runner - gebaseerd op een waargebeurd verhaal - speelt Hugh Jackman de Amerikaanse senator Gary Hart. Hij maakt in 1988 enorm veel kans op het winnen van de Democratische voorverkiezingen, op weg naar het presidentschap. Zijn campagne ontspoort echter van alle kanten wanneer media Hart beschuldigden van een buitenechtelijke affaire

Pain & Gain

Nu we de sportscholen tot 1 september moeten missen, komt Pain & Gain misschien nog wel het dichtst in de buurt van een keiharde work-out. In deze door Michael Bay geregisseerde spierballenfilm - deels op feiten gebaseerd - leidt een stel bodybuilders, gespeeld door Anthony Mackie, Dwayne Johnson en Mark Wahlberg, een rijkeluisbestaan. Hoe? Door mensen te ontvoeren en af te persen. De Nederlandse actrice en presentatrice Yolanthe Cabau duikt ook even op.

Sawah

Samirs (Karim Kassem) grote droom, deelnemen aan een prestigieuze dj-wedstrijd in Brussel, valt keihard in het water. Zijn vlucht wordt namelijk omgeleid naar Luxemburg. Wanneer hij ook nog al zijn papieren verliest, zien de autoriteiten hem aan voor een vluchteling.

Sisters

Actrices Amy Poehler en Tina Fey spelen de zussen Maura en Kate. Nadat hun ouders besluiten hun ouderlijk huis te verkopen, willen de zussen nog één keer een overdonderend, met alcohol doordrenkt huisfeest geven voor hun schoolvrienden van vroeger.

Slaughterhouse Rulez

Een Britse kostschool verandert in de actiecomedy Slaughterhouse Rulez in een bloederig slagveld nadat een nabijgelegen zinkgat voor grote paniek zorgt. De cast bestaat uit onder anderen Margot Robbie, Asa Butterfield, Simon Pegg en Michael Sheen.

Documentaires

Trail by Media

Netflix' nieuwste true crime-docu focust op de invloed die media hadden op uitspraken in enkele van de meest dramatische rechtszaken ooit. Een ding wordt duidelijk uit deze reeks: wanneer camera's in het spel zijn, kan dat een nogal vreemd effect hebben op mensen.

The Last Dance

Deze week voegde Netflix weer twee nieuwe afleveringen toe van de fenomenale sportdocumentaire The Last Dance, over basketballegende Michael Jordan en de opkomst van de Chicago Bulls in de jaren negentig. De docu gooit al weken hoge ogen en scoort laaiend enthousiaste reviews. Maandag volgen de laatste twee afleveringen.

Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics

Heb je even zin om legaal te trippen? De documentaire Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics laat een bonte stoet aan acteurs en artiesten (Sting, Ben Stiller, Natasha Lyonne) vertellen over hun heftigste hallucinaties. Dit wordt dan vervolgens in geur en kleur naverteld met de meest krankzinnige scènes en animaties.