Films

The Guernsey Literary Society

Juliet Ashton correspondeert met leden van De Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Zij schrijven haar over hun ervaringen op het door de nazi's bezette Guernsey Island. Juliet wil die ervaringen bundelen tot een boek. Zodoende reist ze af naar het eiland, waar ze vrienden voor het leven maakt, waaronder Michiel Huisman.

Marrowbone

Nadat hun moeder overlijdt, zonderen Jack, Billy, Sam en Jane zich af van de buitenwereld. Ze verbergen zich op het uitgestrekte landgoed Marrowbone, maar de verlaten boerderij blijkt duistere geheimen te herbergen. Een van de hoofdrollen in Marrowbone is voor George MacKay, die begin dit jaar in het veelgeprezen oorlogsdrama 1917 te zien was.

12 Strong

12 Strong vertelt het verhaal van het eerste Special Forces-team dat na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 naar Afghanistan werd uitgezonden. Onder leiding van een nieuwe kapitein moet het team samenwerken met een Afghaanse krijgsheer om de Taliban te verslaan. De hoofdrol in 12 Strong is weggelegd voor Chris Hemsworth, die ook te zien is in de Netflix-film Extraction.

Tag

Jeugdvrienden Jerry, Callahan, Randy, Sable en Hoagie spelen al dertig jaar een spelletje tikkertje. Wanneer Jerry (Jeremey Renner) trouwt, probeert hij zich terug te trekken uit het jaarlijkse spel. Hij is echter nog nooit 'af' geweest. En dat zint de andere vrienden, waaronder een die gespeeld wordt door Jon Hamm, allerminst. Ze gaan tot het uiterste om Jerry dit jaar eindelijk af te tikken.

Series

Dead to Me - seizoen twee

Christina Applegate is in deze zwartkomische serie te zien als de rouwende Jen, die in een therapiegroep bevriend raakt met weduwe Judy (Lisa Cardenelli). De twee gaan compleet anders om met hun verlies, maar krijgen een hechte band met elkaar. Judy blijkt echter een duister geheim met zich mee te dragen.

The Eddy - seizoen een

The Eddy is het nieuwste werk van regisseur Damien Chazelle, bekend van de films La La Land en Whiplash. In The Eddy volgen we Elliot Udo, de eigenaar van een jazzclub in Parijs. Het valt hem zwaar de zaak draaiende te houden. Zo worstelt hij met het verlies van zijn zoon, heeft zijn zakenpartner zich ingelaten met schimmige figuren en staat dochter Julie onverwacht op de stoep.

Working Moms - seizoen vier

Working Moms draait om vier vrouwen verschillende ballen in de lucht proberen te houden: liefde, carrière en ouderschap. Of het nu gaat om een identiteitscrisis, een carrièrekans, een depressie of een ongeplande zwangerschap; de vier vrouwen gaan de uitdagingen altijd samen aan.

The Hollow - seizoen 2

Drie tieners worden wakker in een mysterieus land. Ze kennen elkaar niet en kunnen zich ook niet herinneren wat er is gebeurd. Om zich te kunnen redden in de vreemde fantasiewereld, moeten de vreemdelingen elkaar echter snel leren vertrouwen. Gaandeweg ontdekken ze dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze dachten, en wat hun onderliggende connectie is.

Documentaire

Becoming

De makers van deze documentaire volgen voormalig first lady Michelle Obama terwijl ze rondreist om haar boek Becoming te promoten. In dertig steden wordt Obama ontvangen in tot de nok gevulde zalen, om geïnterviewd te worden door onder anderen Oprah Winfrey, Stephen Colbert en Conan O'Brien.

